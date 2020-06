Chi sono gli Antifa, il movimento che Trump vuole mettere al bando

Sono gruppi di attivisti radicali di sinistra che non si riconoscono in un’unica sigla o partito politico e non hanno dei veri e propri leader o sedi ufficiali. Sono organizzati in cellule locali autonome. Si tratta di un collettivo internazionale radicato in diversi Paesi, dagli Stati Uniti alla Germania, fino all’Italia. I sostenitori cercano di impedire a quelli che considerano gruppi fascisti, razzisti e di estrema destra di organizzare eventi pubblici o manifestazioni

Chi sono gli Antifa

Gli Antifa, termine che è una contrazione della parola “antifascista” oppure insieme delle parole “azione” e “antifascista”, sono gruppi di attivisti radicali di sinistra che non si riconoscono in un’unica sigla o partito politico e non hanno dei veri e propri leader o sedi ufficiali, anche se alcuni gruppi di militanti, come spiega Cnn, organizzano periodicamente incontri e riunioni. Sono organizzati in cellule locali autonome. Si tratta di un collettivo internazionale radicato in diversi Paesi, dagli Stati Uniti alla Germania, fino all’Italia.

Le origini del movimento

Non si conoscono le esatte origini del movimento. Il dizionario Merriam-Webster, secondo quanto riferisce Agi, spiega che la parola "antifa" è stata usata per la prima volta nel 1946 ed è stata presa in prestito da una frase tedesca che indicava un'opposizione a nazismo e fascismo. Cnn aggiunge che un gruppo di militanti britannici negli anni ’80 si era organizzato in collettivo di azione antifascista. Negli Stati Uniti il gruppo ha iniziato a crescere dopo l'elezione del presidente Trump nel 2016, per contrastare il razzismo e la minaccia dell'alt-right, la destra più reazionaria. Uno dei primi gruppi negli Stati Uniti ad usare il nome Antifa è stato “Rose City Antifa”, fondato nel 2007 a Portland. Negli anni hanno organizzato diverse proteste anche insieme al movimento Occupy o Black Lives Matter. Nel 2017 Antifa è diventato noto in tutto il Paese dopo gli scontri contro i suprematisti bianchi al raduno "Unite the Right" a Charlottesville, in Virginia. In quell’occasione, l’attivista Heather Heyer venne investita e uccisa da un 20enne membro dell’estrema destra americana.