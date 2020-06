Proteste Minneapolis, tir su folla: autista rischia linciaggio. VIDEO

Il camionista si è lanciato sulla folla che stava marciando per protesta su un ponte autostradale. Decine di persone hanno distrutto il parabrezza del mezzo e aggredito l’uomo, che ha riportato ferite non gravi ed è stato arrestato

Autista ferito e arrestato

Il dipartimento di sicurezza del Minnesota in un tweet ha scritto: “Il camionista è stato ferito e portato in ospedale con lesioni non letali. È in arresto. Sembra che nessun manifestante sia stato colpito dal camion”. Tim Walz, governatore del Minnesota, in seguito ha dichiarato che l'uomo è stato rilasciato dall'ospedale e preso in custodia dalla polizia.