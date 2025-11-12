Nassiriya, 22 anni fa l’attentato contro gli italiani in Iraq

Offerte Black Friday
Attentato a Nassiriya, 22 anni fa l'attacco contro gli italiani in Iraq

Il 12 novembre 2003 avvenne la strage nella base “Maestrale” della città irachena, dove i Carabinieri e l’Esercito italiano avevano stabilito il proprio quartier generale: un camion carico di 400 chili di tritolo e liquido infiammabile venne lanciato contro l'ingresso. Persero la vita ventotto persone - tra cui diciannove nostri connazionali - e il conto sarebbe potuto essere ben più alto se non fosse intervenuto il carabiniere Andrea Filippa, di guardia al portone, che impedì agli attentatori di entrare

