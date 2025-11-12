A 22 anni dall’attentato di Nassiriya del novembre 2003, il presidente della Repubblica e la premier hanno omaggiato con messaggi distinti le vittime dell'attentato in Iraq, in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

Oggi, 12 novembre, si celebra la Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace . A 22 anni dall’attentato di Nassiriya del novembre 2003, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni hanno omaggiato le vittime dell’attentato in Iraq. "Oggi, 12 novembre, ricorre la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ventidue anni fa, a Nassiriya, un camion pieno di esplosivo forzò il posto di blocco all'ingresso della base Maestrale, sede della MSU italiana dei Carabinieri, provocando la morte di 28 persone, tra cui 19 nostri connazionali tra civili, militari e carabinieri”, ha scritto Meloni in un post su X.

Meloni: “Grazie a chi rischia la vita per pace”

Poi il ringraziamento rivolto a chi opera oggi nelle missioni di pace. “In occasione di questa giornata, voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che operano nelle missioni internazionali di pace, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti noi”, ha aggiunto. “Proprio come quei servitori dello Stato che a Nassiriya hanno dato la vita per l'Italia e per compiere fino alla fine il loro dovere. Figli della nostra Patria che sono partiti con coraggio, portando con sé valori di pace, onore e servizio. A tutti loro e alle loro famiglie va, ancora oggi e per sempre, il nostro pensiero commosso e grato. Non dimenticheremo mai il loro sacrificio”, ha concluso Meloni.

Mattarella: “L’Italia continuerà a contribuire alle missioni”

"L'Italia, fedele alla propria tradizione di dialogo e di cooperazione, continuerà a contribuire con determinazione alle missioni internazionali mettendo a disposizione, nelle aree di crisi, il proprio personale militare e civile. Un impegno che riflette i valori sanciti dalla nostra Costituzione e il profondo senso di umanità che anima la nostra comunità nazionale. I militari e i civili impegnati oggi nelle zone di conflitto sanno di poter contare sul sostegno e sull'affetto degli italiani. A loro, e alla memoria di quanti hanno donato la vita per il bene comune, va la riconoscenza della Repubblica”, ha riferito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto