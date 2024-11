Nassiriya, Mattarella e Meloni ricordano caduti: rinnoviamo la memoria

Il presidente della Repubblica e la premier omaggiano con messaggi distinti le vittime dell'attentato in Iraq, in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

"Nella Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il pensiero va a coloro che, animati da profondo senso del dovere, dedizione e coraggio, hanno donato la propria vita per l'Italia e per i valori della pace e della cooperazione internazionale. A ventun anni dal tragico attentato di Nassiriya, rinnoviamo la memoria dei diciannove italiani che persero la vita in quell'orribile atto di violenza, insieme agli iracheni che condivisero il medesimo tragico destino, e con loro, quella di tutti i caduti nelle missioni internazionali". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda gli italiani morti in Iraq.



Meloni: "Nostra riconoscenza a quanti hanno sacrificato la vita"

"Nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, l’Italia rende omaggio ai 19 italiani che 21 anni fa, il 12novembre 2003, rimasero uccisi nella strage di Nassiriya. Un tremendo attentato che rimarrà sempre scolpito nella nostra mente" scrive sui social la presidente del consiglio Giorgia Meloni. "In questo giorno di ricordo e commozione - prosegue - la nostra riconoscenza va a quanti hanno sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere, unitamente al ringraziamento di tutto il Governo italiano, mio in primis, alle donne e agli uomini delle Forze Armate che, impegnati anche nelle aree più difficili, operano ogni giorno per la costruzione della pace con dedizione, profondo senso di umanità e amore per la Patria. L’Italia non dimentica".