Giornata dei grattacieli: i 10 più belli d'Europa da visitare. FOTO
Alcuni degli edifici più belli da poter ammirare nel Vecchio continente, dal Turning Torso di Malmo fino al Palazzo della Cultura e della Scienza a Varsavia
- Il 3 settembre è la Giornata mondiale dei grattacieli, data scelta come ricorrenza in onore di Louis H. Sullivan, architetto soprannominato "father of skyscrapers" nato a Boston il 3 settembre 1856. Vediamo quali sono alcuni dei grattacieli più belli d'Europa che meritano una vista, anche solo per poterli ammirare dall'esterno (Nella foto lo skyline di Milano)
- Il Warsaw Spire è un complesso costituito da un grattacielo e due edifici adiacenti che si trova a Varsavia, in Polonia. Inaugurato nel 2016 ospita la sede del Frontex. Nel 2017 ha ricevuto il Mipim Award come miglior ufficio aziendale nel mondo durante la Mipim International Property Fair a Cannes, evento legato al mondo dell'immobiliare che si svolge nella città francese a marzo
- Per chi si trova a Francoforte, da non perdere la Main Tower, lo svettante grattacielo simbolo del volto più moderno della città tedesca. Offre ai visitatori un esclusivo punto di osservazione dello skyline grazie una vista panoramica davvero mozzafiato. Particolarità dell’edificio è il suo ascensore, che si vanta di essere il più veloce della Germania con una media di 7 metri al secondo percorsi in altezza, pari a 25,2 chilometri orari
- Con più di 230 metri d’altezza e 57 piani, la Torre Espacio di Madrid accoglie gli uffici d'importanti aziende e di varie ambasciate. Fa parte del complesso Cuatro Torres Business Area in cui ci sono anche la Torre Cepsa, la Torre Pwc e la Torre de Cristal. Le torri si trovano nell'area precedentemente occupata dalla Città Sportiva del Real Madrid. Oggi questa zona dispone di parchi, giardini e fontane
- Progettato da Renzo Piano Building Workshop e concluso nell'autunno 2017, il Palazzo di Giustizia di Parigi è già diventato uno dei punti cardine della città. L'edificio è un grattacielo alto 160 metri, una città verticale composta da un basamento a cui si sovrappongono tre parallelepipedi di dimensione decrescente. Nel basamento sono concentrati gli spazi rivolti all'accoglienza e ai servizi al pubblico mentre i tre blocchi superiori sono destinati agli uffici
- Nel quartiere North Harbour di Copenaghen, lo studio di architettura Cobe ha trasformato un ex edificio industriale, un grande silo per la conservazione del grano, in un grattacielo residenziale da 38 unità, The Silo, con spazio pubblico a piano terra e ristorante all'ultimo piano. La terrazza panoramica sul tetto, le vetrate a tutta altezza e i balconi, presenti per tutti gli appartamenti, assicurano viste panoramiche sullo skyline di Copenaghen da ogni punto dell'edificio
- The Shard è il grattacielo più alto di Londra. Progettato da Renzo Piano e situato nel Southwark, con la sua forma a scheggia caratterizza dal 2012 lo skyline della capitale del Regno Unito. Il grattacielo ospita uffici, ristoranti, bar, appartamenti e persino un lussuoso hotel. Le gallerie panoramiche sono ai piani 68, 69 e 72 e regalano una vista su Londra da un'altezza di 310 metri
- Il Bosco Verticale è una dei fiori all’occhiello dello skyline di Milano per quanto riguarda i grattacieli residenziali. La particolarità del complesso è che i due palazzi sono rivestiti da piante arboree che creano un effetto davvero molto suggestivo dall'esterno. Le piante utilizzate per portare a compimento questa opera sono più di 2.000, tra arbusti ed alberi ad alto fusto
- Dal 2017 la zona ovest di Berlino vanta un nuovo gioiello in campo architettonico, l'Upper West, una sorta di gigante scultura a forma di monolite di colore bianco che si erge nella Breitscheidplatz, accanto alla rinomata Chiesa della Memoria. Si tratta di un grattacielo di 118 metri d'altezza firmato dallo studio di architettura guidato da Christoph Langhof
- Torniamo a Varsavia per parlare del più antico dei grattacieli tra quelli segnalati, il Palazzo della Cultura e della Scienza, finito di costruire nel 1955. Si trova nel centro della città, è alto 237 metri e ha 42 piani. Al suo interno si trovano musei, sale congressi, teatri e uffici
- Il Turning Torso è un grattacielo residenziale di 190 metri di altezza e 54 piani situato a Malmo. Realizzato dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava, è a forma di spirale. Inaugurato nel 2005, dopo quattro anni di costruzione, ha ricevuto il premio Mipim alla fiera della costruzione di Cannes del 2005 come miglior edificio residenziale del mondo