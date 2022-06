Elezioni legislative in Francia il 12 giugno: cosa sapere

Dopo le elezioni presidenziali di aprile, si vota per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Il secondo turno è previsto per il 19 giugno. Questa tornata elettorale rappresenta una sfida chiave per il presidente Macron: ecco tutti i dettagli

Si tengono a partire dal 12 giugno le elezioni legislative in Francia. Si va votare per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Un appuntamento, questo, che non sembra appassionare i francesi, almeno secondo quanto emerge da un sondaggio istituto BVA per Orange e radio RTL: solo il 38% ha detto di seguire regolarmente la campagna elettorale ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE PRESIDENZIALI FRANCESI VINTE DA MACRON ).

Come funziona l'elezione

approfondimento

COME FUNZIONA IL SISTEMA ELETTORALE FRANCESE

In Francia i membri dell’Assemblea nazionale sono eletti in collegi uninominali con un doppio turno. Al primo turno vince chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi e i voti di almeno il 25% degli elettori. Però, se nessuno raggiunge queste soglie, la domenica successiva (in questo caso il 19 giugno, ndr) si tiene un secondo turno tra tutti coloro che hanno preso almeno il 12,5% rispetto al totale dell’elettorato. Al secondo turno viene poi eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

La campagna elettorale e i sondaggi

La campagna elettorale è partita ufficialmente il 30 maggio. Secondo gli ultimi sondaggi, ci sarebbe un testa a testa fra la maggioranza presidenziale "Ensemble!" di Emmanuel Macron - reduce dalla vittoria alle presidenziali di aprile - e la Nupes, la Nuova Unione popolare ecologista e sociale, guidata dai radicali della gauche di Jean-Luc Melenchon. Più staccata, invece, l'estrema destra di Marine Le Pen. In particolare, secondo il sondaggio Ifop-Fiducial per Lci, "Ensemble!", che raggruppa La Republique en marche di Macron, il Modem, Horizons e Agir, otterrebbe fra i 250 e i 290 deputati, contro i 195 a 230 della Nupes. Da ricordare che la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale è pari a 289 deputati sui 577 totali e che, quindi, Macron rischia di non ottenerla.