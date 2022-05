Macron, il partito del presidente francese cambia nome

Il partito del presidente francese Macron, La République en Marche (LREM), cambia nome e diventa Renaissance, ovvero Rinascimento. Lo ha annunciato ieri in conferenza stampa il delegato generale del partito Stanislas Guerini. Il cambiamento avviene in vista delle elezioni legislative del 12 e 19 giugno e, come ha spiegato Guerini, Renaissance sarà un "partito popolare con vocazione a restare aperto" a cittadini ed eletti di diverse provenienze politiche.