Putin a Macron: "Siamo ancora aperti al dialogo con Kiev"

Non si sentivano dallo scorso 29 marzo. Il presidente francese Emmanuel Macron , appena rieletto, ha chiamato Vladimir Putin al telefono. La Russia è "ancora aperta al dialogo" con l'Ucraina, ha detto il presidente russo nel colloquio di oltre due ore. "Ma i Paesi Ue - aggiunge Putin secondo quanto riporta il Cremlino - ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass". (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

"Ucraina non è pronta"

approfondimento

Secondo quanto detto da Putin a Macron l'Ucraina non sarebbe "pronta per negoziati seri" per porre fine al conflitto con la Russia. "L'insicurezza del cibo è peggiorata dalle sanzioni", prosegue il presidente russo, "l'Occidente non deve più fornire armi".