L'Ucraina smentisce la storia del pilota "fantasma di Kiev"

Non si sa nemmeno se esista, ma tra Mosca e Kiev è gara a dare notizie sulla sorte del 'fantasma di Kiev', un presunto pilota ucraino di Mig-29 al quale è stato attribuito l'abbattimento di decine (la propaganda dice addirittura 40) di aerei russi durante l'invasione. Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia che il fantasma di Kiev, identificato come il ventinovenne maggiore Stepan Tarabalka, fosse stato ucciso in combattimento. Ma è arrivata la smentita dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine: "L'eroe dell'Ucraina, Stepan Tarabalka, non è il fantasma di Kiev e non ha abbattuto 40 aerei". (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).