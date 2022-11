8/8

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, telefona ai genitori per avvertirli e ringrazia pubblicamente i servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il Ministero degli Esteri per come è stata gestita la vicenda che si è conclusa con il ritorno in Italia della giovane. "Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata", ha detto appena atterrata all'aeroporto di Ciampino al sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Iran, Alessia Piperno è libera e rientra in Italia