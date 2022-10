5/7 Instagram

Successivamente, proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno, sempre su Instagram,l la giovane aveva annunciato la decisione di andare in Pakistan con il sogno di ricostruire un villaggio. Come ha raccontato anche suo padre su Facebook, la ragazza, originaria dei Colli Albani, a Sud di Roma, "è una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli: si è sempre adeguata e ha rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni Paese che ha visitato"