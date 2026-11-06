Papa Leone XIV in Uruguay, al via il viaggio apostolico in Sudamerica: programma e tappeMondo
Introduzione
Inizia oggi, 6 novembre, la visita apostolica di Papa Leone XIV in Sudamerica, sesto viaggio internazionale dall'inizio del pontificato. Prima tappa l'Uruguay con incontri nella capitale Montevideo e nelle città di Paysandù e Florida. Ecco il programma
Quello che devi sapere
Il motto e il logo
"Vi annuncio una grande gioia", è il motto scelto per accompagnare il viaggio di Papa Prevost in Uruguay. Il pontefice torna nel piccolo paese latino-americano a distanza di quasi quarant'anni dalle visite, nel 1987 e nel 1988, di San Giovanni Paolo II. Nel logo ufficiale compare una raffigurazione di Leone e della Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del Paese.
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Montevideo
Secondo il programma ufficiale reso noto dal Vaticano, Leone sosterà in Uruguay per due giorni fino a domenica 8 novembre. Dopo l'arrivo, previsto per le 16:30 ora locali (le 20:30 italiane) all'aeroporto internazionale di Montevideo-Carrasco, il Santo Padre parteciperà alla cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia. Poi sarà la volta dell'incontro con le autorità, la società civile e con il presidente della Repubblica, Yamandu Orsi. La prima giornata di Prevost nella capitale uruguaiana si concluderà con la celebrazione dei vespri insieme al mondo religioso nella Cattedrale Metropolitana dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo.
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Paysandù
Sabato 7 novembre Leone si sposterà a Paysandù, nell'ovest del Paese, per l'incontro con i fedeli e la celebrazione della messa nel Parque París Londres. Nella stessa giornata il papa rientrerà a Montevideo dove nel pomeriggio si recherà nella Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe per l'incontro con la realtà sociale di Casavalle, zona posta nella periferia centro-nord con una diffusa fragilità socio-economica. Poi sarà la volta del saluto ai rappresentanti del mondo dell'educazione all'Università Cattolica dell'Uruguay. In serata invece è atteso un bagno di folla per la veglia di pregheria allo Stadio del Centenario.
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Florida
Nella mattinata di domenica 8 novembre Papa Leone arriverà a Florida, cittadina a circa 90 chilometri dalla capitale considerata una sorta di "culla" della nazione perchè luogo dove nel 1825 avvenne la Dichiarazione di indipendenza. Ma è anche un importante centro religioso per la presenza del Santuario Nazionale della Virgen de los Treinta y Tres nella cui piazza antistante il papa celebrerà la messa domenicale. Dopo il pranzo con i vescovi uruguaiani nella casa di accoglienza "Jesús Buen Pastor", il pontefice si congederà con una cerimonia all'aeroporto di Montevideo.
L'incontro con i vescovi uruguaiani
Dalla laicità alla famiglia fino a violenza, narcotraffico ed evangelizzazione: sono diversi i temi al centro della visita di Leone XIV in Uruguay, anticipata in qualche modo dall'udienza in Vaticano, il 18 settembre scorso, ai vescovi del Paese sudamericano. La delegazione, guidata dal cardinale Daniel Sturla e dal vescovo di Maldonado-Punta del Este-Minas Milton Tróccoli, ha riportato le preoccupazioni e le speranze della comunità cattolica che, stando a dati recenti di Equipos Consultores, è costituita oggi da circa 1,3 milioni di fedeli, un terzo della popolazione totale.
L'intervento per il nodulo al polmone e i timori di annullamento
Per giorni c'è stata incertezza intorno alla partenza di Leone XIV per il Sudamerica. L'annuncio, dato da lui stesso al termine dell'Angelus dell'11 ottobre scorso, sulla scoperta di un nodulo maligno al polmone aveva asollevato incognite sulle condizioni di salute del pontefice, ricoverato e operato il martedì successivo al Policlinico Gemelli. Dopo la rapida degenza e il ritorno in Vaticano, era però arrivato il via libera dei medici al viaggio. “Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un'occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia”, così Prevost in un messaggio pubblicato sui social in cui ha confermato l'intera agenda della visita.
Le altre tappe in Argentina e Perù
Dopo l'Uruguay, il viaggio di Leone XIV in Sudamerica proseguirà nella vicina Argentina, dall'8 all'11 novembre. Particolarmente attesa è poi la visita, dall'11 al 17 novembre, in Perù, Paese dove Prevost - che possiede la doppia cittadinanza insieme a quella americana - ha trascorso oltre vent'anni prima come missionario poi come vescovo di Chiclayo.
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