Per giorni c'è stata incertezza intorno alla partenza di Leone XIV per il Sudamerica. L'annuncio, dato da lui stesso al termine dell'Angelus dell'11 ottobre scorso, sulla scoperta di un nodulo maligno al polmone aveva asollevato incognite sulle condizioni di salute del pontefice, ricoverato e operato il martedì successivo al Policlinico Gemelli. Dopo la rapida degenza e il ritorno in Vaticano, era però arrivato il via libera dei medici al viaggio. “Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un'occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia”, così Prevost in un messaggio pubblicato sui social in cui ha confermato l'intera agenda della visita.