Papa Leone XIV, medici dopo esami istologici: “Non serve terapia”

Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora hanno comunicato che "sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Per Papa Leone XIV “non è necessaria alcuna ulteriore terapia”. Lo hanno spiegato i medici, dopo i risultati degli esami istologici. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, in particolare, hanno comunicato che "sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia".

La scoperta del "nodulo", l'operazione al polmone, il ritorno in Vaticano Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma lo scorso 13 ottobre: gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Un "adenocarcinoma polmonare", come hanno comunicato i medici. L'annuncio dell'operazione era arrivato domenica 11 ottobre, quando durante l’Angelus da San Pietro aveva rivelato al mondo di doversi operare per asportare “un nodulo circoscritto al polmone”. Papa Prevost è stato in sala operatoria per circa tre ore, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. “L'intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti. Non ci sono state complicanze”, aveva fatto sapere il Vaticano dopo l’operazione. Nei giorni successivi il decorso post-operatorio del Papa è stato regolare e il Pontefice ha ripreso l’attività lavorativa già dal Gemelli. Dopo gli ultimi controlli, il 17 ottobre sono arrivate le dimissioni dal policlinico e il ritorno in Vaticano. Vedi anche Papa Leone XIV all’Angelus: "Grazie a chi ha pregato per me"