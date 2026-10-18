Papa Leone è tornato in Vaticano, oggi alle 12 celebra l’Angelus

Il Pontefice reciterà l'Angelus dal balcone del Palazzo apostolico, a meno di 24 ore dalle dimissioni dal Gemelli, dove martedì scorso è stato operato per un adenocarcinoma polmonare. La degenza è durata cinque giorni. Il decorso post operatorio di Prevost procede positivamente e i medici spiegano: "Nessuna controindicazione al viaggio in Sudamerica” previsto per il 6 novembre

Papa Leone XIV ha lasciato ieri pomeriggio il Policlinico Gemelli dove martedì scorso era stato operato al polmone destro . E a meno di 24 ore dalle dimissioni ospedaliere, oggi a mezzogiorno reciterà l'Angelus dal balcone del Palazzo apostolico. Esattamente una settimana dopo l’annuncio della scoperta del nodulo polmonare che l’ha portato al ricovero e all’intervento.

Ieri pomeriggio Leone, in piena forma e sorridente, è uscito a piedi, dall'ingresso principale dell'ospedale romano, così come era entrato, quasi a comunicare che questa settimana è stata una parentesi e che è pronto a tornare alla vita quotidiana. "Sto molto meglio", ha detto in inglese salutando chi lo attendeva all'ingresso del Gemelli prima di rientrare in Vaticano. Il Pontefice si è avvicinato ad una paziente in sedia a rotelle e con la flebo, ha stretto la mano a pazienti e medici. E ha dedicato alcuni minuti ad una ragazza ucraina. Varvara, 13 anni, è da un anno in Italia per curare un tumore. Gli ha regalato un pupazzo che lo raffigura, lui l'ha benedetta.

Il chirurgo che lo ha operato, il professor Stefano Margaritora, ha assicurato che il Papa potrà fare il viaggio in Sudamerica a novembre. "È stato un paziente ideale", commenta con i media vaticani. I medici, il dottor Luigi Carbone e Margaritora, avevano diffuso in mattinata un bollettino rassicurante: "In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione". E Leone ha lasciato l'ospedale un paio di giorni prima di quella settimana che era stata preventivata all'inizio, nonostante abbia tolto il lobo inferiore del polmone destro per eliminare del tutto il tumore, "scoperto per caso", come riferisce il chirurgo, durante un controllo di routine all’addome.

La guarigione

Il Pontefice è tornato nel Palazzo apostolico, a casa con la sua 'famiglia', i due segretari, don Edgard Iván Rimaycuna Inga e padre Marco Billeri, e le quattro suore che lo assistono. Ma non saranno necessari particolari presidi medici. È immaginabile, ancora per diversi giorni, una visita quotidiana del suo medico personale e, se occorrerà, del fisioterapista. Già all'inizio della settimana, probabilmente martedì, potrebbe andare in Vaticano lo stesso chirurgo Margaritora per una visita di controllo.

I prossimi impegni

A parte l'Angelus odierno, il primo appuntamento pubblico dovrebbe essere l'udienza generale di mercoledì 21 ottobre, che figura nel calendario della Prefettura della Casa pontificia ma è da confermare. C'è poi il viaggio ad Assisi il 27 ma i tempi di convalescenza indicati dallo staff medico, una decina di giorni, potrebbero rendere difficile questo appuntamento. Quindi il viaggio in Sudamerica (tra Uruguay, Argentina e Perù). La decisione spetta a Leone che ci tiene molto, anche perché tornerebbe nel suo Perù dove è stato, missionario prima e vescovo poi, per vent'anni.