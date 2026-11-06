Il Papa è arrivato in Uruguay, prima tappa del suo viaggio apostolico di 12 giorni. In aereo il Pontefice ha parlato con i giornalisti presenti delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, dicendosi "fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato il mio diritto di voto", e ha poi rassicurato i malati. "Direi loro di non avere paura, i check-up regolari sono benedetti: la cosa migliore è prendersi cura di sé stessi. Mai avuto dubbi su questo viaggio", ha dichiarato