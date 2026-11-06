Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio”. Sulle Midterm: “Fiero di aver votato”
Il Papa è arrivato in Uruguay, prima tappa del suo viaggio apostolico di 12 giorni. In aereo il Pontefice ha parlato con i giornalisti presenti delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, dicendosi "fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato il mio diritto di voto", e ha poi rassicurato i malati. "Direi loro di non avere paura, i check-up regolari sono benedetti: la cosa migliore è prendersi cura di sé stessi. Mai avuto dubbi su questo viaggio", ha dichiarato
- Papa Leone XIV è arrivato in Uruguay, prima tappa del suo viaggio apostolico in Sudamerica. Il Pontefice resterà nel continente fino al 17 novembre, attraversando tre Paesi nell’arco di dodici giorni. Durante il volo da Roma a Montevideo ha parlato delle elezioni americane, dichiarandosi fiero di aver votato. Ha poi rassicurato i malati dopo il suo intervento chirurgico: "Non abbiate paura". E sul viaggio ha poi sottolineato: "Mai avuto dubbi".
- L’Uruguay, prima destinazione del viaggio, è considerato uno dei Paesi più secolarizzati dell’America Latina. Sebbene le statistiche vaticane indichino una maggioranza cattolica, altre rilevazioni mostrano che soltanto un abitante su tre si riconosce in questa fede. La laicità si riflette anche nelle festività: il Natale viene chiamato Giorno della Famiglia e la Settimana di Pasqua è nota come Settimana del Turismo. Eppure l’attesa per Leone resta alta, con appuntamenti sold-out.
- Il programma odierno prevede la cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia e l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, occasione del primo importante discorso pubblico del viaggio. Seguiranno la visita al presidente uruguaiano e i Vespri con vescovi e clero locale nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione.
- Una volta sceso dall'aereo Papa Leone XIV è stato accolto sulla pista dell’aeroporto internazionale di Carrasco dal presidente uruguaiano Yamandú Orsi e dalla sua famiglia.
- Su X il presidente Lula ha riferito di aver ricevuto un messaggio da Papa Leone XIV mentre il Pontefice sorvolava il Brasile diretto in Uruguay. Il Papa, ha scritto, "ha invocato la benedizione di Dio affinché la nostra nazione possa essere ricolmata di unità e pace". Lula ha ringraziato "di cuore Sua Santità" e auspicato un futuro "di pace, speranza e giustizia per tutti". Ha infine rinnovato l’invito a visitare il Brasile, assicurando un’accoglienza "con grande affetto, ospitalità e fede".
- La missione sudamericana rappresenta anche una prova fisica per Leone XIV, operato il 13 ottobre per la rimozione di un adenocarcinoma al polmone destro. Nonostante l’intervento risalga a poco più di tre settimane fa, il Pontefice ha confermato l’intero programma.
- "Nel momento in cui mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all'intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità", ha scritto Leone nel telegramma di saluto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il viaggio, ha scritto a sua volta il capo dello Stato al Pontefice, "sarà d'ispirazione non solo per gli amici popoli di quel Continente, ma per il mondo intero".
- Sul volo che lo ha portato da Roma a Montevideo, Papa Leone XIV ha rivendicato la scelta di votare alle elezioni di midterm negli Stati Uniti: "Sono fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato un diritto". Il Pontefice, cittadino statunitense e peruviano, ha anche parlato dell'importanza del voto. Interpellato sulla possibilità di esprimere il voto anche in Perù, dove ha vissuto per vent'anni, ha spiegato che non può farlo, ma lo farebbe volentieri: "è una cosa buona".
- Davanti agli ottanta giornalisti presenti Leone XIV ha parlato apertamente delle proprie condizioni di salute. Dopo l'intervento chirurgico, il Pontefice ha affrontato senza esitazioni il lungo viaggio verso il Sudamerica. "Lo so che molti avevano dubitato sulla possibilità di questo viaggio", ha osservato, "io invece non ho mai avuto dubbi che si potesse procedere". Poi ha indicato il suo segreto: "la fede in Dio, i buoni medici e uno stile di vita sano".
- Durante il volo Papa Leone XIV ha trovato anche il tempo per scherzare con i giornalisti, ricevendo diversi doni, tra cui un bicchiere per il mate, un disco di Laura Pausini, noccioline americane e alcuni libri. Alla richiesta di organizzare un concerto di Bruce Springsteen in Vaticano, dopo l'incontro con Bob Dylan, il Pontefice ha risposto ironicamente: "Some things are above my pay grade", espressione inglese che indica qualcosa che va oltre le proprie competenze e responsabilità.