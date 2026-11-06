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Uruguay's President Yamandu Orsi (C) welcomes Pope Leo XIV upon the pontiff's arrival at Carrasco International Airport in Ciudad de la Costa, near Montevideo, on November 6, 2026, at the start of the pope's visit to Uruguay. Pope Leo XIV arrived in Uruguay to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio”. Sulle Midterm: “Fiero di aver votato”

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Il Papa è arrivato in Uruguay, prima tappa del suo viaggio apostolico di 12 giorni. In aereo il Pontefice ha parlato con i giornalisti presenti delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, dicendosi "fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato il mio diritto di voto", e ha poi rassicurato i malati. "Direi loro di non avere paura, i check-up regolari sono benedetti: la cosa migliore è prendersi cura di sé stessi. Mai avuto dubbi su questo viaggio", ha dichiarato

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