Prima di addentrarsi nei seggi in bilico, è in primo luogo necessario ricordare le differenze tra la Camera e il Senato. La prima è composta da 435 membri, eletti localmente in singoli distretti, di cui sono gli unici rappresentanti; i senatori invece sono 100, due per ogni Stato, ed entrambi sono eletti da tutti i cittadini di quello specifico Stato e lo rappresentano. Attualmente alla Camera i Repubblicani hanno una maggioranza di 219 seggi (218 più un indipendente associato), e dunque non possono essenzialmente permettersi di scendere da questa quota. Ai Dem invece basta ottenere poche e strategiche vittorie per ottenere il controllo della Camera dei Rappresentanti.

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