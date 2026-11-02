Elezioni midterm Usa, Repubblicani e Democratici al voto: la mappa dei seggi in bilicoMondo
Introduzione
Si tengono domani, martedì 3 novembre, le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Il voto è decisivo per stabilire chi controllerà il Parlamento per i prossimi due anni. Attualmente sia la Camera sia il Senato sono in mano al Partito Repubblicano di Donald Trump, ma i sondaggi della vigilia indicano che i Democratici hanno la possibilità di ottenere il controllo di entrambe le Aule: a decidere la sfida elettorale saranno alcuni, decisivi, seggi che appaiono essere in bilico.
Quello che devi sapere
La differenza tra Camera e Senato
Prima di addentrarsi nei seggi in bilico, è in primo luogo necessario ricordare le differenze tra la Camera e il Senato. La prima è composta da 435 membri, eletti localmente in singoli distretti, di cui sono gli unici rappresentanti; i senatori invece sono 100, due per ogni Stato, ed entrambi sono eletti da tutti i cittadini di quello specifico Stato e lo rappresentano. Attualmente alla Camera i Repubblicani hanno una maggioranza di 219 seggi (218 più un indipendente associato), e dunque non possono essenzialmente permettersi di scendere da questa quota. Ai Dem invece basta ottenere poche e strategiche vittorie per ottenere il controllo della Camera dei Rappresentanti.
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Le sfide alla Camera da tenere d’occhio
- Uno dei seggi maggiormente in bilico alla Camera è quello di Mike Lawler a New York, uno dei tre Repubblicani che rappresenta un distretto vinto da Kamala Harris nel 2024. Il suo sfidante, Cait Conley, è un veterano ed esperto di sicurezza nazionale. Secondo i sondaggi, si tratta di una corsa ‘too close to call’, cioè che entrambi i contendenti potrebbero vincere.
- Anche in Texas ci sono alcune sfide da tenere d’occhio: alcuni seggi attualmente occupati dai democratici sono diventati contendibili dopo la modifica delle mappe elettorali. In particolare è da osservare la sfida tra il Repubblicano Carlos De La Cruz e il Democratico Johnny Garcia.
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I seggi in discussione alla Camera
- Un altro seggio Dem messo in discussione dalla ‘battaglia’ sulle mappe elettorali dei mesi scorsi è quello attualmente occupato da Don Davis in Nord Carolina, che rischia di perdere il posto in favore dei Repubblicani.
- In Maine invece il ritiro del Dem Jared Golden ha messo in discussione un seggio prima abbastanza sicuro, con il repubblicano Paul LePage che ha qualche possibilità di essere eletto e ‘ribaltare’ un seggio.
- In Ohio invece appare a rischio un seggio repubblicano, attualmente detenuto da Max Miller, che è stato travolto da accuse e richieste di dimissioni anche da parte di suoi compagni di partito: lo sfidante Brian Poindexter può dunque strappare un posto in favore dei Democratici.
Il peso dell’impopolarità di Trump
- In Iowa la corsa tra l’attuale deputata Repubblicana Mariannette Miller-Meeks e la Dem Christina Bohannan è considerata aperta.
- Lo stesso vale per la sfida in Florida tra la Repubblicana Maria Elvira Salazar e il Democratico Eliott Rodriguez: in entrambi i casi a pesare sulle corse, in precedenza considerate ’safe’ per il partito di Trump, è proprio l’impopolarità del presidente e il malcontento per l’inflazione e il caro-carburante.
Le altre corse a cui prestare attenzione
- Un altro seggio in bilico è a Washington, dove la Democratica Marie Gluesenkamp Perez è a rischio di perdere il posto contro lo sfidante Repubblicano John Braun.
- In Kentucky invece, dove oggi i Dem controllano solo uno dei sei seggi dello Stato, la sfida tra Ralph Alvarado (R) e Zach Dembo (D) è considerata aperta e potrebbe portare a un ulteriore ribaltamento di seggi.
- Infine è particolare la situazione in California: anche qui la ‘battaglia’ per il rifacimento della mappa dei collegi ha avuto un peso, e i seggi dello Stato - il più popoloso dell’Unione - sembrano essere tutti blindati.
La situazione al Senato
Differente, come detto, la situazione al Senato. Qui i Repubblicani detengono una maggioranza di 53 contro 47, e dunque i Democratici hanno bisogno di strappare quattro seggi per ottenere il controllo dell’Aula (in caso di pareggio infatti il partito che controlla la Casa Bianca controlla anche il Senato, poiché il vicepresidente ne è di diritto il presidente e può votare per ‘spezzare’ l’equilibrio dell’assise). Anche in questo caso, comunque, sono una manciata le corse considerate aperte da tenere d’occhio per sapere come finiranno le midterm.
Le sfide in Maine, Ohio e Alaska
- Il Maine è l’unico stato perso da Trump nel 2024 e dove un senatore repubblicano cerca la rielezione. Susan Collins - non certo tra le grazie del presidente dopo il suo voto favorevole all’impeachment contro di lui dopo l’assalto al Campidoglio - sfida il democratico Troy Jackson, dopo che Graham Platner è stato costretto a ritirarsi a seguito di accuse di violenza sessuale. I sondaggi indicano un leggero vantaggio per Jackson.
- In Ohio invece il democratico Sherrod Brown sfida il senatore repubblicano Jon Husted, scelto dal partito come rimpiazzo di JD Vance dopo la sua elezione alla vicepresidenza. Anche in questo caso, il candidato Dem è considerato in leggero vantaggio.
- In Alaska il senatore repubblicano Dan Sullivan sfida poi la democratica Mary Peltola: i due sono appaiati nei sondaggi, nonostante Trump abbia vinto lo Stato nel 2024 di ben 13 punti percentuali.
Le sfide in Texas, Iowa e Michigan
- Il Texas rappresenta una delle sfide più seguite di queste elezioni: il democratico James Talarico, astro nascente del partito, sfida il repubblicano Ken Paxton, e secondo i sondaggi i due sarebbero essenzialmente appaiati nelle intenzioni di voto. Una vittoria democratica sarebbe un trionfo per il partito, che non ottiene una vittoria a livello statale in Texas dal 1994.
- In Iowa invece la senatrice repubblica Joni Ernst ha deciso di ritirarsi, e la sfida è tra Ashley Hinson (R) e Josh Turek (D): anche qui i sondaggi mostrano un sostanziale pareggio.
- Anche in Michigan c’è una sfida centrale per l’attenzione pubblica: il progressista Abdul El-Sayed sfiderà il repubblicano Mike Rogers in quella che sembra l’elezione più in bilico tra i seggi attualmente controllati dai Democratici. El-Sayed appare in leggero vantaggio secondo gli ultimi sondaggi.
Le sfide in New Hampshire e Georgia
- Un altro seggio Democratico considerato contendibile in queste elezioni di midterm è quello del New Hampshire: Chris Pappas (D) corre contro l’ex senatore repubblicano John Sununu, dopo che la senatrice Jeanne Shaheen ha deciso di ritirarsi. Pappas è in vantaggio secondo i sondaggi, ma le urne potrebbero riservare sorprese.
- In Georgia invece il senatore democratico Jon Ossoff - altro astro nascente del partito - deve difendere il suo seggio contro il repubblicano Mike Collins, in uno Stato dove Trump si è affermato nel 2024. I sondaggi indicano un ampio vantaggio di Ossoff, ma la corsa è interessante soprattutto perché secondo alcuni il senatore potrebbe essere il candidato democratico alla Casa Bianca nel 2028.
Le sfide in Nord Carolina e Kansas
- Infine, ci sono due seggi del Senato che potrebbero essere decisivi: in Nord Carolina lo sfidante democratico Roy Cooper sembra essere in ampio vantaggio sul repubblicano Michael Whatley, che difficilmente riuscirà a difendere il seggio finora detenuto dal compagno di partito Thom Tillis.
- In Kansas, invece, il senatore repubblicano Roger Marshall sta affrontando una sfida più difficile del previsto contro il democratico Adam Hamilton, pastore e fondatore di una chiesa metodista: una corsa che secondo i sondaggi vede i due candidati appaiati.
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