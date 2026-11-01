Elezioni Bulgaria, urne aperte per ballottaggio fra Yotova e Ghiurov

Al primo turno la presidente uscente - appoggiata dal premier Rumen Radev, favorevole al dialogo con Mosca - ha chiuso in testa con il 34,75% dei voti. Lo sfidante Ghiurov - sostenuto dagli europeisti liberali - si è fermato al 31,95%. Domenica scorsa l’affluenza alle urne è stata del 22,98%, record negativo senza alcun precedente nel Paese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Urne aperte in Bulgaria, dove dalle 7 ora locale (le 6 italiane) alle 20 (le 19 italiane) si vota per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. A sfidarsi sono la presidente uscente Ylenia Yotova e il liberale europeista Andrey Ghiurov. Al primo turno l'affluenza alle urne è stata del 22,98%, un record negativo senza alcun precedente nel Paese.

Chi sono i candidati La presidente uscente Ylenia Yotova è appoggiata dal partito Bulgaria Progressista del premier populista anticorruzione Rumen Radev - favorevole al dialogo con Mosca - e dai socialisti. Al primo turno di domenica scorsa, Yotova ha chiuso in testa con il 34,75% dei voti. Lo sfidante è Andrey Ghiurov, appoggiato dagli europeisti liberali di Bulgaria Democratica alleati con il partito Continuiamo il Cambiamento (Pp), che al primo turno si è fermato al 31,95%. Leggi anche Elezioni presidenziali in Bulgaria, i risultati del primo turno

Esito molto incerto In questa settimana fra il primo e il secondo turno, nessuna agenzia demoscopica si è avventurata nel pronosticare l'esito del ballottaggio, il cui risultato rimane incerto anche alla luce del 3% di scarto fra i due candidati. Inoltre Boyko Borissov, leader del partito Gerb rimasto al potere per oltre dieci anni, ha chiesto ai suoi simpatizzanti di votare Ghiurov per salvare il Paese da una svolta verso Mosca. E secondo indiscrezioni, anche Dps, il partito della minoranza turca in Bulgaria, avrebbe concordato l'appoggio dei suoi elettori a Ghiurov. Mentre nessuno si è fatto avanti proponendo accordi a favore di Yotova. Approfondimento Perché Mosca guarda con interesse alle elezioni in Bulgaria?