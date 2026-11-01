Elezioni Bulgaria, urne aperte per ballottaggio fra Yotova e Ghiurov

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Elezioni presidenziali in Bulgaria, urne aperte per il ballottaggio fra Yotova e Ghiurov

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Al primo turno la presidente uscente - appoggiata dal premier Rumen Radev, favorevole al dialogo con Mosca - ha chiuso in testa con il 34,75% dei voti. Lo sfidante Ghiurov - sostenuto dagli europeisti liberali - si è fermato al 31,95%. Domenica scorsa l’affluenza alle urne è stata del 22,98%, record negativo senza alcun precedente nel Paese

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Urne aperte in Bulgaria, dove dalle 7 ora locale (le 6 italiane) alle 20 (le 19 italiane) si vota per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. A sfidarsi sono la presidente uscente Ylenia Yotova e il liberale europeista Andrey Ghiurov. Al primo turno l'affluenza alle urne è stata del 22,98%, un record negativo senza alcun precedente nel Paese.

Chi sono i candidati

La presidente uscente Ylenia Yotova è appoggiata dal partito Bulgaria Progressista del premier populista anticorruzione Rumen Radev - favorevole al dialogo con Mosca - e dai socialisti. Al primo turno di domenica scorsa, Yotova ha chiuso in testa con il 34,75% dei voti. Lo sfidante è Andrey Ghiurov, appoggiato dagli europeisti liberali di Bulgaria Democratica alleati con il partito Continuiamo il Cambiamento (Pp), che al primo turno si è fermato al 31,95%.

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Esito molto incerto

In questa settimana fra il primo e il secondo turno, nessuna agenzia demoscopica si è avventurata nel pronosticare l'esito del ballottaggio, il cui risultato rimane incerto anche alla luce del 3% di scarto fra i due candidati. Inoltre Boyko Borissov, leader del partito Gerb rimasto al potere per oltre dieci anni, ha chiesto ai suoi simpatizzanti di votare Ghiurov per salvare il Paese da una svolta verso Mosca. E secondo indiscrezioni, anche Dps, il partito della minoranza turca in Bulgaria, avrebbe concordato l'appoggio dei suoi elettori a Ghiurov. Mentre nessuno si è fatto avanti proponendo accordi a favore di Yotova.

Approfondimento

Perché Mosca guarda con interesse alle elezioni in Bulgaria?

Lo scenario

Il voto si svolge in un clima di insicurezza sociale e economica. Dopo l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona, il primo gennaio scorso, e a causa delle turbolenze nel settore dell'energia, il Paese è afflitto da un forti rincari di generi alimentari, servizi e tariffe di luce, acqua e riscaldamento. E nell’ultima settimana si è aggiunto l'elemento di tensione delle navi affondate da droni nel Mar Nero, nei pressi delle acque territoriali bulgare.

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