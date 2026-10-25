Elezioni presidente Bulgaria, exit poll: ballottaggio Jotova-Gyurov

La Bulgaria oggi è stata chiamata al voto per le elezioni presidenziali. Secondo gli exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi, la presidente uscente Ilijana Jotova – sostenuta anche da Bulgaria progressista del premier Rumen Radev - sarebbe in vantaggio sugli altri candidati ma non riuscirebbe a ottenere la riconferma al primo turno: si va, quindi, verso il ballottaggio in programma domenica 1 novembre. Sempre secondo gli exit poll, la sfida al secondo turno sarebbe tra la socialista Jotova e Andrey Gyurov, ex primo ministro liberale ed europeista.

Per vincere al primo turno, Jotova avrebbe dovuto conquistare almeno il 50% + 1 delle preferenze con un'affluenza alle urne di almeno il 50%. Il ballottaggio è in calendario domenica 1 novembre: Jotova, socialista sostenuta dal primo ministro Radev e il suo partito Bulgaria progressista, dovrà confrontarsi con Gyurov, appoggiato dagli europeisti liberali di Bulgaria Democratica alleati con il partito Continuiamo il Cambiamento' (Pp).

Secondo gli exit poll, Jotova avrebbe ottenuto tra il 35% e il 36,5% dei voti. Dietro di lei Gyurov, con una percentuale compresa tra il 32,2% e il 32,5%. Il ballottaggio dovrebbe essere tra loro due. Al terzo posto, con il 15% dei voti, si piazzerebbe Kostadin Kostadinov, leader del partito nazionalista Vazrazhdane (Rinascita). In totale, i candidati alla presidenza erano 27.

L’affluenza

I cittadini bulgari chiamati alle urne in questo primo turno delle elezioni presidenziali erano circa 6,5 milioni. Anche se il Paese è una Repubblica parlamentare e i poteri del capo dello Stato sono limitati e per lo più rappresentativi, il presidente viene comunque eletto a suffragio universale. Il suo mandato è di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Alle 16.30 (le 15.30 in Italia), secondo l'istituto demoscopico Market Links, l’affluenza sarebbe risultata del 18%: di diversi punti percentuali più bassa, quindi, rispetto alla stessa ora del voto precedente di cinque anni fa.

Le elezioni presidenziali in Bulgaria

Il primo turno delle elezioni presidenziali in Bulgaria si è tenuto domenica 25 ottobre: le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 20 ora locale (dalle 6 alle 19 in Italia). Le precedenti presidenziali si sono tenute nel 2021: era stato confermato per un secondo mandato Rumen Radev, che aveva vinto anche nel 2016. Lo scorso gennaio, a sorpresa, Radev si è dimesso dalla carica di presidente per partecipare alle elezioni parlamentari che si sono tenute ad aprile: a prendere il suo posto, dal 23 gennaio 2026, è stata la vicepresidente Ilijana Jotova, diventata quindi presidente in carica, mentre Rumen Radev è diventato primo ministro dopo la vittoria del suo (neonato) movimento politico Bulgaria progressista.