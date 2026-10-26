Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serbia, la Lista studentesca vince le elezioni: esplode la festa in piazza: FOTO

Mondo fotogallery
10 foto

Dopo l'annuncio dei risultati, migliaia di persone sono scese in piazza a Belgrado e in altre città per festeggiare. Dall'Unione europea arrivano le congratulazioni della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che rilancia il sostegno al percorso di riforme e di integrazione europea del Paese

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Serbia, la Lista studentesca vince le elezioni: la festa in piazza

Mondo

Dopo l'annuncio dei risultati, migliaia di persone sono scese in piazza a Belgrado e in altre...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sono ancora i cortei contro il carovita a occupare gran parte dei giornali in edicola stamattina....

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

L'ondata di manifestazioni che ha attraversato l'Italia nella giornata di ieri è la protagonista...

16 foto

World Pasta Day, numeri e curiosità su uno dei cibi più amati al mondo

Lifestyle

Non si arresta la passione globale della pasta: la produzione mondiale ha superato i 17 milioni...

10 foto

Proteste e cortei in tutta Italia, tensioni da Torino a Roma. FOTO

Cronaca

Sabato di manifestazioni in tutte le principali città, fortemente presidiate dalle forze...

15 foto
Manifestazioni

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Netanyahu evoca incubo atomica su Tel Aviv. Trump: "Votatelo". LIVE

    live Mondo

    Campagna elettorale sempre più accesa in Israele dove si voterà domani per eleggere il nuovo...

    Ucraina, Zelensky: "Pronti a trilaterale ma sanzioni importanti". LIVE

    live Mondo

    Il presidente ucraino si dice "pronto" per i colloqui trilaterali tra gruppi tecnici che devono...

    Siher, attesa udienza convalida del fermo: “Aveva progetto eversivo”

    Cronaca

    L’ideatore dei profili social del Movimento 17 ottobre è accusato di istigazione a delinquere...