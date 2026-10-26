Serbia, la Lista studentesca vince le elezioni: la festa in piazza

Serbia, la Lista studentesca vince le elezioni: esplode la festa in piazza: FOTO
Dopo l'annuncio dei risultati, migliaia di persone sono scese in piazza a Belgrado e in altre città per festeggiare. Dall'Unione europea arrivano le congratulazioni della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che rilancia il sostegno al percorso di riforme e di integrazione europea del Paese
- La lista studentesca conquista le elezioni anticipate in Serbia con oltre il 52% dei voti e una maggioranza stimata di circa 140 seggi su 250. Un risultato che segna una svolta politica per il Paese e mette fine al predominio del blocco guidato da Aleksandar Vučić.
- A Belgrado migliaia di persone sono scese in strada per celebrare il risultato. Clacson, cori, fumogeni e bandiere hanno accompagnato i festeggiamenti che si estendono anche ad altre città del Paese, in un clima di entusiamo senza precedenti.
- Le urne hanno registrato una partecipazione definita tra le più alte degli ultimi trent'anni. Milioni di cittadini si sono recati ai seggi per scegliere i 250 membri del nuovo Parlamento monocamerale, trasformando il voto in un appuntamento storico.
- Poco dopo la diffusione delle prime proiezioni, Aleksandar Vučić ha riconosciuto la vittoria degli studenti. L'ex presidente ha annunciato che "continuerà la lotta dall'opposizione", aggiungendo che gli studenti hanno fatto una campagna "scorretta e piena di menzogne" e che non farà nessuno sconto dall'opposizione.
- Tra i luoghi più affollati dei festeggiamenti c'è il Pionirski Park, nel centro di Belgrado. Migliaia di giovani si sono radunati dopo il risultato elettorale, trasformandolo in uno dei simboli della vittoria della Lista studentesca e della fine di una lunga stagione di proteste.
- Il movimento studentesco affonda le sue radici nella tragedia del crollo di una pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad. Quel crollo, diventato simbolo della presunta corruzione del sistema politico, ha alimentato una lunga mobilitazione popolare.
- Nel quartier generale della Lista studentesca i sostenitori hanno seguito lo spoglio tra emozione e incredulità. Applausi, abbracci, lacrime hanno accompagnato l'annuncio de risultati mentre la folla ha scandito slogan di vittoria.
- I festeggiamenti non si sono limitati alla capitale. Immagini di piazze piene e cortei spontanei sono arrivate da diverse città della Serbia, dove migliaia di persone hanno celebrato l'esito delle urne dopo una campagna elettorale che ha mobilitato il Paese come non accadeva da anni.
- I promotori della Lista studentesca presentano il risultato come l'inizio di una nuova fase per la Serbia. Al centro del programma figurano libertà dei media, trasparenza e rafforzamento dell'indipendenza della giustizia.
- "Oggi, i cittadini serbi si sono recati alle urne in numero record per dare forma al futuro del proprio Paese. Congratulazioni alla "Lista Studentesca" per la vittoria nelle elezioni parlamentari. Siamo pronti a collaborare per costruire il futuro della Serbia all'interno dell'Unione europea". Lo scrivono il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.