"Se tutto andrà come deve, e credo che sarà così, i vostri figli diventeranno piuttosto ricchi al compimento dei 18 anni, poi dei 21 e nel corso del tempo", ha commentato il tycoon raccontando i dettagli dell'iniziativa e rivolgendosi ai genitori americani

Nelle scorse ore, all'interno dello Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump ha organizzato una conferenza stampa con l'intento di celebrare l'apertura automatica di milioni di conti, denominati "Trump Accounts" e destinati ai bambini degli Stati Uniti. Solamente qualche giorno fa, proprio il Dipartimento del Tesoro Usa aveva annunciato che ogni bambino avente diritto, di età inferiore ai 18 anni e in possesso di un numero di previdenza sociale valido, poteva predisporre di un conto simile. E, stando alla Casa Bianca, il totale avrebbe raggiunto la cifra di circa 70 milioni di "Trump Accounts".

La promessa del tycoon

Ma di cosa si tratta e come funzionano nel dettaglio questi conti? Come sottolinea "Fox News", i genitori o i tutori dei bambini dovranno richiedere formalmente l'attivazione del conto, aperto in maniera automatica a nome del proprio figlio, prima di poterlo gestire o iniziare a ricevere dei contributi. "Se tutto andrà come deve, e credo che sarà così, diventeranno piuttosto ricchi al compimento dei 18 anni, poi dei 21 e nel corso del tempo", ha commentato Trump raccontando i dettagli. "Questo denaro rappresenta il futuro dei vostri figli. Un tempo, quando eravate bambini voi, al compimento dei 18 anni non c'era nulla ad attendervi".

I contributi filantropici

Stando, poi, a quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca, si stima che l'80% dei "Trump Accounts" sia collegato a famiglie con un reddito annuo inferiore a 200.000 dollari. Di fatto, è stato confermato, l'apertura automatica di questi conti correnti amplia anche l'accesso a contributi filantropici, consentendo ai donatori privati ​​che desiderino farlo di contribuire in maniera concreta ad incrementare i risparmi dei bambini. Trump, in questo senso, ha ringraziato Michael e Susan Dell per aver donato circa 6,25 miliardi di dollari ai "Trump Accounts", una cifra risultata utile ad erogare 250 dollari a 25 milioni di titolari di conto. "Crediamo in voi e vogliamo che sogniate in grande, perché sappiamo che potete realizzare i vostri sogni", ha sottolineato proprio Susan Dell. "Quindi, genitori e nonni, vi preghiamo di richiedere l'attivazione del conto dei vostri figli. Questi conti sono pronti: vi aspettano e contengono già del denaro".

Una tantum da mille dollari

I contributi dei donatori privati ​​si vanno a sommare alla cifra una tantum pari a 1.000 dollari che viene erogata dal governo federale ad alcuni titolari di conto. Per averne diritto, il beneficiario deve essere nato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028. Di fatto, spiega ancora Fox, la "maggioranza dei bambini non riceverà il versamento del Tesoro e dovrà invece contare sui contributi di familiari e altri soggetti abilitati a versare fondi".

Cosa sono i "Trump Accounts"

Si tratta di conti di intermediazione finanziaria fiscalmente agevolati, istituiti l'anno scorso dai Repubblicani nell'ambito della di una legge specifica, denominata come "Big Beautiful Bill". Dal punto di vista legale sono equiparabili a conti pensionistici individuali, ma prevedono restrizioni specifiche, tra cui il divieto di prelievo fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario. Il limite ordinario di contribuzione è fissato a 5.000 dollari annui per il 2026 e il 2027, con successivi adeguamenti all'inflazione. Familiari e amici possono versare dunque fino a 5.000 dollari l'anno, mentre i datori di lavoro possono contribuire fino a 2.500 dollari l'anno. Genitori e tutori potranno attivare e gestire i conti dei propri figli tramite l'app ufficiale, disponibile su Apple App Store e Google Play. Ma è disponibile anche una versione web.