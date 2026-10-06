Robert de Niro senza freni contro Trump per le elezioni midterm

Nelle ultime settimane prima delle elezioni di midterm del 2026, Robert De Niro ha criticato ancora una volta l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il 4 ottobre 2026, in occasione di un intervento all’evento Hands Off Our Vote di Indivisible a New York (organizzato per difendere il diritto di voto nelle elezioni di metà mandato), l’attore premio Oscar, 83 anni, ha definito i repubblicani al Congresso “deboli e senza spina dorsale”. Infatti, come ha proseguito, “non proteggono i nostri diritti” di elettori. Le iniziative contestate includevano l’ordine esecutivo che prevedeva nuovi controlli e codici a barre sulle schede elettorali spedite per posta (successivamente bloccato), le pressioni sugli Stati per ottenere gli elenchi degli elettori e la proposta di “nazionalizzare” il voto in alcune aree. Inoltre, risultavano dubbie le accuse (prive di prove) di brogli elettorali. De Niro ha accusato Trump di voler “rubare i nostri voti” in un momento nel quale riscuote bassissimi indici di gradimento. Infine, ha esortato gli elettori a “riprendersi la Camera, riprendersi il Senato, riprendersi il potere, riprendersi il nostro Paese”. L’attore ha sostenuto che “l'amministrazione Trump sa che le sue politiche non sono solo folli e crudeli, ma anche sempre più impopolari. Lo vedono. Non sono stupidi. Beh, ok, sono f**********e stupidi. Sono più stupidi di quanto avessi mai immaginato, ma si rendono conto che quello che stanno facendo sta allontanando la gente. Non riescono a ottenere il sostegno degli elettori. Quindi cosa fanno? Cercano di portarci via i nostri voti. Ma stiamo scherzando?". Ha aggiunto: “E quando quel codardo, quel fottuto pezzo di m***a, Donald Trump, cercherà di toglierci la voce e il potere, cosa gli diremo? Tieni le tue f*****e mani lontane dal nostro voto!”. Ha concluso: “Ora ci sono persone, persone potenti, a cui abbiamo dato potere, che ora vogliono togliercelo. Naturalmente, non lo permetteremo. Prima di tutto, andremo a votare, e voteremo in anticipo. Poi faremo in modo che anche le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri vicini e persino gli sconosciuti che conosciamo bene rispondano all'appello”.