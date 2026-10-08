Peste polmonare in Siberia, Trump: "Non crediamo sia arma biologica"

A complicare ulteriormente il quadro c'è anche l'incertezza su un possibile colloquio tra Trump e Vladimir Putin. Il presidente americano ha riferito di avere in programma una conversazione con il leader del Cremlino e ha lasciato intendere che il confronto avrebbe potuto riguardare proprio la gestione del caso di Irkutsk. Trump aveva già parlato nei giorni scorsi di una telefonata imminente, ma non sono arrivati successivi aggiornamenti sulla sua effettiva organizzazione. Anzi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito che sia stato fissato un colloquio tra i due presidenti, affermando di non avere informazioni neppure sulla démarche presentata dagli Stati Uniti.