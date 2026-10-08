Come gli Stati Uniti e l'Oms, anche l'Unione europea è tornata a chiedere chiarimenti alla Russia. La portavoce per la Salute della Commissione Eva Hrncirova ha ribadito, "per la terza volta questa settimana", che la Russia "dovrebbe rendere disponibili le informazioni" sul caso sospetto di peste polmonare "il prima possibile. È ciò di cui abbiamo bisogno". Ieri, 7 ottobre, Ue e Oms hanno avuto un incontro sul tema: "Abbiamo bisogno di informazioni da parte della Russia. Questo - ha sottolineato la portavoce - è legato all'adesione della Russia all'Oms Europa: è necessario condividere informazioni tempestive e precise, affinché gli esperti possano valutare la situazione, dato che questa può avere implicazioni transfrontaliere. In sostanza, il mondo intero è in attesa di informazioni dalla Russia". Come ha aggiunto Hrncirova, "non spetta a noi stabilire se la Russia stia violando le regole dell'Oms. L'Oms è il nostro interlocutore principale". E ha concluso: "Ci è stato riferito che l'Oms sta cercando chiarimenti, il che significa che non disponiamo delle informazioni necessarie, né di dati sufficienti per valutare la situazione epidemiologica, per stimare il rischio per gli altri Paesi e per adottare, se necessario, le misure appropriate".