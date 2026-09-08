Introduzione
Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha sfondato il 43% di consensi nel Land della Sassonia-Anhalt, mancando di poco l’obiettivo di guidare da solo per la prima volta un governo regionale. Una possibilità che non è ancora sfumata e potrebbe concretizzarsi se qualche forza politica decidesse di allearsi con l’ultradestra, portata al successo in Sassonia dall’astro nascente dei populisti tedeschi Ulrich Siegmund che ha promesso stop all'obbligo scolastico, classi separate per bambini con disabilità e migranti, remigrazione e taglio dei fondi al servizio radiotelevisivo pubblico.
Quello che devi sapere
L’ideologo dietro al programma di AfD
A scrivere il programma portato avanti da Siegmund in Sassonia è stato un ideologo che, per ora, è rimasto lontano dai riflettori. Si tratta di Hans-Thomas Tillschneider, deputato nel Land della Sassonia dal 2016 che relativizza la colpa tedesca del nazionalsocialismo e propone la normalizzazione di quell'epoca, oltre a mantenere un posizione russofila in politica estera e di forte contestazione alle istituzioni occidentali. È lui che ha costruito il programma di oltre 300 punti e 17 blocchi tematici, corredato da grafiche create con l'intelligenza artificiale.
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La riforma dell’obbligo scolastico
Nel programma è prevista una riforma radicale del sistema scolastico, dato che l'istruzione è in gran parte di competenza dei Laender. Alternative für Deutschland promette di promuovere il "pensare tedesco" e sostituire l'obbligo scolastico generale con un obbligo formativo, consentendo ai genitori di ricorrere maggiormente all'istruzione domiciliare.
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Bandiere e programmi di storia
Il partito vuole anche vietare le bandiere arcobaleno nelle scuole, introdurre l'esposizione della bandiera tedesca e il canto dell'inno nazionale ed eliminare i finanziamenti regionali al progetto "Scuola contro il razzismo". Guardando a un orizzonte temporale più ampio, AfD promette di ridurre lo spazio dedicato al nazismo nei programmi di storia per porre l’attenzione su altri momenti del passato tedesco, come l'Impero fondato nel 1871. Infine, il programma prevede l’ampliamento dell'insegnamento del russo e la ripresa degli scambi scolastici con la Russia, sospesi dal 2022.
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Le classi separate per migranti e disabili
Per i bambini che continueranno a frequentare la scuola, il partito di ultradestra prevede una separazione in "classi il più possibile omogenee" in base a rendimento, esigenze e status di soggiorno. L'"esperimento dell'inclusione", dice il programma, sarebbe fallito e verrebbe dunque interrotto: i bambini figli di rifugiati verrebbero separati dai loro compagni tedeschi in classi speciali, mentre quelli con disabilità dovrebbero frequentare scuole apposite anziché classi miste.
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La remigrazione
Nel programma c’è poi il cavallo di battaglia della "remigrazione": l'AfD vorrebbe abolire il diritto all'asilo trasformandolo in un diritto di grazia concesso dallo Stato, aumentare "il numero dei voli di rimpatrio" e istituire una task force dedicata alle espulsioni. Il partito poi promette che un suo governo regionale rifiuterebbe di accogliere le persone entrate illegalmente in Germania attraverso un Paese terzo sicuro, vorrebbe muoversi contro le chiese che offrono rifugio ai migranti irregolari e costringere i richiedenti asilo a svolgere lavori di pubblica utilità, pena la perdita dei sussidi.
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Famiglia tradizionale e niente transizioni di genere
Nel programma viene anche spiegato che per l'AfD il cuore della società è la famiglia tradizionale composta da padre, madre e "il maggior numero possibile di figli". Netta è poi l'opposizione all'educazione sessuale per i bambini, in linea con le critiche che il partito ha sempre mosso contro le transizioni di genere collegate, a suo dire, alla "lobby-trans": "All'asilo, la famiglia composta da uomo e donna deve essere data per scontata come forma normale di convivenza e la dualità sessuale deve essere rispettata come dato biologico", si legge nel programma.
Bonus per i genitori e pasti gratuiti nelle scuole
Stando al testo del programma, il calo delle nascite dipenderebbe anche dall'accettazione di "stili di vita non riproduttivi" e per contrastarlo viene promesso un contributo di 2 mila euro per ciascuno dei primi due figli e di 4 mila euro per ogni figlio successivo, mentre i pasti nelle scuole e negli asili diventerebbero gratuiti.
Taglio dei fondi alla tv pubblica
Siegmund punterebbe anche a rescindere il contratto statale con l'emittente Mdr e abolire il canone radiotelevisivo. "È con tanta sfacciataggine che cercano di manipolarci!", dice la didascalia di uno dei video da lui pubblicati sui social, in cui accusa i canali pubblici di disinformazione a scopi politici. L'AfD intenderebbe sostituire l'Mdr con un "servizio radiotelevisivo di base" finanziato con le tasse o con la pubblicità, con una programmazione fortemente ridotta.
Chi ha votato l’AfD in Sassonia e perché?
In Sassonia, uno dei Laender più poveri della Germania di oggi che si trova nell'ex Ddr dove stipendi e pensioni sono inferiori rispetto ad Ovest, l’identikit dell’elettore dell’AfD è quello di un uomo giovane, con un basso livello di istruzione e una difficile situazione economica. Il 41% ottenuto dal partito tra le persone di età compresa fra i 18 e i 24 anni dimostra la popolarità del partito di ultradestra tra i più giovani: molti di loro sono stati conquistati dalla musica techno dei suoi eventi, dai video realizzati con l'intelligenza artificiale e dall'utilizzo dei social media - su tutti TikTok - che contraddistingue l'AfD rispetto ai suoi avversari. L’AfD ha ottenuto anche il 52% nella fascia 45-59 anni, e con il mantra della remigrazione ha convinto i delusi dal governo di coalizione nero-rosso guidato dal cancelliere Friedrich Merz, sotto accusa per le riforme troppo lente e una comunicazione poco efficace. Secondo i dati dell'istituto Infratest Dimap, tra chi ha un basso livello di istruzione l'Afd tocca il 57%, mentre si attesta addirittura al 65% tra gli elettori con una difficile condizione finanziaria. Ma il dato forse più interessante arriva da chi non era andato alle urne nelle ultime elezioni: in questo bacino - scrive la Bild - 157mila elettori hanno scelto l'AfD. Tra i motivi per cui l'elettorato ha optato per l'ultradestra spicca su tutti la sicurezza interna, al 24%, seguita dall'immigrazione (18%).
Siegmund, il "Robin Hood di destra"
Al successo dell’AfD in Sassonia ha però contribuito anche la figura di Ulrich Siegmund: un "Robin Hood di destra" per la sua gente, un "venditore di profumi" e un estremista per i suoi avversari. Der Spiegel lo ha definito "l'uomo più pericoloso della Germania" e lui si è divertito ad autografare ai fan la copertina del settimanale. Abilissimo nella comunicazione, Ticktocker da 660 mila follower, ha spinto innanzitutto sull'orgoglio dell'Est, cavalcando il risentimento della gente rimasta nell'ex repubblica sociale dove il miracolo economico si è visto poco. Sposato con due figli, 35enne, una laurea in una università telematica in economia aziendale e psicologia dell'economia, tesi sul marketing dei profumi, fondatore di un'azienda specializzata in sistemi di profumazione e fragranze per ambienti, Siegmund ha promesso "alla gente che restituirà loro il Land - ha spiegato l'autrice di Lipsia Jana Hansel all'Ansa - Siegmund viene dalla Sassonia-Anhalt, parla come la gente della Sassonia-Anhalt, è un po' più attraente della gente in Sassonia-Anhalt ed è questo che provoca un incredibile fenomeno di identificazione. Lo vedono come un Robin Hood di destra".
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