In Sassonia, uno dei Laender più poveri della Germania di oggi che si trova nell'ex Ddr dove stipendi e pensioni sono inferiori rispetto ad Ovest, l’identikit dell’elettore dell’AfD è quello di un uomo giovane, con un basso livello di istruzione e una difficile situazione economica. Il 41% ottenuto dal partito tra le persone di età compresa fra i 18 e i 24 anni dimostra la popolarità del partito di ultradestra tra i più giovani: molti di loro sono stati conquistati dalla musica techno dei suoi eventi, dai video realizzati con l'intelligenza artificiale e dall'utilizzo dei social media - su tutti TikTok - che contraddistingue l'AfD rispetto ai suoi avversari. L’AfD ha ottenuto anche il 52% nella fascia 45-59 anni, e con il mantra della remigrazione ha convinto i delusi dal governo di coalizione nero-rosso guidato dal cancelliere Friedrich Merz, sotto accusa per le riforme troppo lente e una comunicazione poco efficace. Secondo i dati dell'istituto Infratest Dimap, tra chi ha un basso livello di istruzione l'Afd tocca il 57%, mentre si attesta addirittura al 65% tra gli elettori con una difficile condizione finanziaria. Ma il dato forse più interessante arriva da chi non era andato alle urne nelle ultime elezioni: in questo bacino - scrive la Bild - 157mila elettori hanno scelto l'AfD. Tra i motivi per cui l'elettorato ha optato per l'ultradestra spicca su tutti la sicurezza interna, al 24%, seguita dall'immigrazione (18%).