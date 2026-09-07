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AfD trionfa in Sassonia ma non ha i numeri per governare: cosa può succedere ora

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Ora che questa vittoria è arrivata, nessuno sembra avere un piano per gestirla. Non sembra averlo il cancelliere federale Friedrich Merz, non sembra averlo la sinistra. E, per paradosso, non sembra averlo nemmeno AfD, che potrebbe restare esclusa dal governo del Land in cui ha ottenuto il suo più grande successo

 

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