Ora che questa vittoria è arrivata, nessuno sembra avere un piano per gestirla. Non sembra averlo il cancelliere federale Friedrich Merz, non sembra averlo la sinistra. E, per paradosso, non sembra averlo nemmeno AfD, che potrebbe restare esclusa dal governo del Land in cui ha ottenuto il suo più grande successo
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