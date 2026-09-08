La Cdu si è detta "scossa nelle fondamenta" dal risultato elettorale. Il cancelliere Merz si è definito "scioccato". Ma ha anche detto di non essere disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17%. "Arrendermi non è un'opzione". "Il governo farà in modo che la Costituzione si imponga. Lo dico anche per i nostri partner europei e internazionali. Sappiamo che per la nostra storia la Germania ha una responsabilità particolare. Manterremo l'ordine politico, e resteremo ancorati all'Europa", ha aggiunto.

Dal campo opposto, però, la leader di Afd Alice Weidel lo ha attaccato frontalmente, chiedendo che si faccia da parte: "La Cdu ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale, le persone hanno perso la fiducia. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per lo sviluppo in Germania".