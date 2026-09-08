Introduzione
Dopo il voto nello stato federato tedesco, dove ha vinto l’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD), il cancelliere Friedrich Merz si è detto sconvolto: questo risultato "scuote il nostro partito (la Cdu) nelle fondamenta". Ma ha anche assicurato che "arrendersi non è un’opzione". Intanto, il vincitore Ulrich Siegmund - il più giovane politico di sempre a conquistare la vetta politica, pur a livello regionale, dal dopoguerra in Germania - ha avviato il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale.
Plaude il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e sono arrivati anche i complimenti del patron di Tesla Elon Musk che ha commentato sulla sua piattaforma X con un "Ben fatto!". In Italia, per il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, il messaggio che arriva dalle urne in Sassonia è chiaro: "L'Europa cambia. Le destre sbiadite arretrano. I popoli rialzano la testa".
Quello che devi sapere
Il voto in Sassonia-Anhalt
Il land della Sassonia-Anhalt ha votato domenica 6 settembre. A vincere è stata l’ultradestra di Alternative fuer Deutschland, con il candidato Ulrich Siegmund che si è attestato attorno a 44%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021 e distaccando di molto il ministro-presidente uscente Sven Schulze, della Cdu. “È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare”, ha detto la leader dell’Afd, Alice Weidel. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale ma anche nazionale: molti lo hanno considerato un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
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La reazione del cancelliere Merz
La Cdu si è detta "scossa nelle fondamenta" dal risultato elettorale. Il cancelliere Merz si è definito "scioccato". Ma ha anche detto di non essere disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17%. "Arrendermi non è un'opzione". "Il governo farà in modo che la Costituzione si imponga. Lo dico anche per i nostri partner europei e internazionali. Sappiamo che per la nostra storia la Germania ha una responsabilità particolare. Manterremo l'ordine politico, e resteremo ancorati all'Europa", ha aggiunto.
Dal campo opposto, però, la leader di Afd Alice Weidel lo ha attaccato frontalmente, chiedendo che si faccia da parte: "La Cdu ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale, le persone hanno perso la fiducia. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per lo sviluppo in Germania".
La reazione di Mosca
Sulla vittoria dell'AfD è arrivata a stretto giro anche la reazione russa. "La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca", ha scritto in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti.
Salvini: "Paura? Terrore? Pericolo? No, si chiama Democrazia"
E dall'Italia è arrivato il commento del leader della Lega, Matteo Salvini: "Complimenti all'amica Alice Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt! Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici". "Paura? Terrore? Pericolo? No, si chiama Democrazia. Un'altra Europa è possibile".
Vannacci: "I popoli rialzano la testa"
Anche il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha esultato e ha sottolineato: "L'Europa cambia". E ha avvertito: "Nessun dorma". "Noi di Futuro Nazionale, insieme ad AfD nel gruppo Europa delle nazioni sovrane", ha aggiunto, "combattiamo per restituire l'Europa alle sue nazioni, la sovranità ai suoi popoli e il futuro ai nostri figli. L'Europa cambia. Le destre sbiadite arretrano. I popoli rialzano la testa".
Tajani: "Segnale preoccupante, ma è voto regionale"
Prende le distanze, invece, il leader di FI, Antonio Tajani, lontano da una forza "antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali". "Un segnale preoccupante, certo. Ma anche un voto locale, regionale", ha poi sottolineato in un'intervista a Il Messaggero, il ministro degli Esteri. "Il voto in Sassonia - ha aggiunto - era largamente atteso, si sapeva che Afd avrebbe potuto avere una netta affermazione. Del resto, in Germania dell'Est raccolgono gran parte dei loro successi".
Von der Leyen: "La Commissione non commenta"
"Come ben sapete la Commissione non commenta mai le elezioni che si tengono in uno dei Paesi Ue o in una loro regione", ha detto invece la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.
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