Australia, vaccinazione per migliaia di pinguini contro aviaria. FOTO

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Australia, piano di vaccinazione per migliaia di pinguini contro l'influenza aviaria. FOTO

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A Phillip Island, e nella località balneare di St Kilda, a Melbourne, le autorità hanno iniziato le vaccinazioni per difendere una colonia di circa 40mila pinguini minori blu dalla rapida avanzata del virus. Si punta a raggiungere almeno 5mila esemplari. Secondo i dati disponibili, si tratterebbe della più grande campagna vaccinale mai avviata al mondo su degli uccelli selvatici

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