Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ambiente

Pinguini imperatore: doppio allarme verso l'estinzione

Daniele Moretti

Daniele Moretti

L’IUCN riclassifica i pinguini imperatore da “Quasi Minacciati” a “In Pericolo”, con un dimezzamento previsto entro il 2080 per il crollo del fast ice antartico: il WWF invoca protezione urgente, mentre il declino suona come una sirena climatica globale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ