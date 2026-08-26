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epa13192448 A man takes part in the battle with overripe tomatoes during the traditional 'Tomatina' fiesta in Bunol, Valencia, Spain, 26 August 2026. Thousands of people attend the annual event, where overripe tomatoes are thrown during the traditional tomato fight. EPA/BIEL ALINO

Spagna, Tomatina 2026: la tradizionale battaglia dei pomodori. FOTO

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Ha preso il via a mezzogiorno la tradizionale Tomatina, la "guerra" a colpi di vegetali che si tiene nella cittadina spagnola di Buñol, nella provincia di Valencia. Un’ora intensa che ha visto partecipare quest’anno 22mila persone, che si sono lanciate 150mila chili di pomodori

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