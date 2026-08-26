Spagna, a Buñol la tradizionale battaglia della Tomatina

Migliaia di persone hanno partecipato alla battaglia della Tomatina a Buñol, in Spagna. Come da tradizione, durante il festival i partecipanti si sono lanciati tonnellate di pomodori per un'ora. Gli organizzatori hanno stimato la presenza di 22.000 persone e l'utilizzo di 150.000 chili di ortaggi. Nata nel 1945 da uno scontro tra paesani e vietata negli anni '50 sotto la dittatura di Franco, la festa oggi attrae persone da tutto il mondo.