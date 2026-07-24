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Proteste Scarafaggi in India, cos'è il Cockroach Janta Party e perché si chiama così. FOTO

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La mobilitazione, nata sul web alcuni mesi fa, è adesso dilagata dopo l'annullamento dell'esame di ammissione ai corsi di Medicina che ha coinvolto circa 2,2 milioni di studenti. Da Nuova Delhi a Calcutta: i giovani protestano contro il governo guidato da Narendra Modi denunciando irregolarità nei test nazionali e alti livelli di disoccupazione

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