Grecia, incendio vicino Salonicco: allerta anche a Creta e Atene

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Grecia, incendio devasta la periferia di Salonicco: allerta anche a Creta e Atene

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Ansa/Epa

Le fiamme sono partite da un burrone in una zona montuosa a nord-ovest della città e stanno distruggendo l’area del comune di Oreokastro. Due fabbriche sono completamente bruciate e gli abitanti della zona sono stati invitati ad evacuare. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento: stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi "molto elevato" anche in altre regioni della Grecia

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