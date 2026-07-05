Grecia, incendio vicino Salonicco: allerta anche a Creta e Atene

Grecia, incendio devasta la periferia di Salonicco: allerta anche a Creta e Atene
Le fiamme sono partite da un burrone in una zona montuosa a nord-ovest della città e stanno distruggendo l’area del comune di Oreokastro. Due fabbriche sono completamente bruciate e gli abitanti della zona sono stati invitati ad evacuare. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento: stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi "molto elevato" anche in altre regioni della Grecia
- Continua a devastare la zona vicina alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di sabato 4 luglio e si è rapidamente esteso.
- Le fiamme sarebbero partite da un un burrone in una zona montuosa vicina a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia.
- Da lì il rogo si sarebbe propagato in direzione di Oreokastro, un comune situato nella periferia nord-occidentale di Salonicco, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese due grandi fabbriche.
- I vigili del fuoco sono subito intervenuti per cercare di contenere le fiamme che però, a causa del caldo e del vento, si sono estese molto rapidamente.
- I pompieri sono a lavoro nei pressi delle fabbriche vicino a Oreokastro: un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile, secondo quanto dichiarato da Kostas Tsingas, presidente dell'Associazione dei Vigili del Fuoco.
- Il fronte dell’incendio, velocemente, si è esteso coinvolgendo diverse attività commerciali e provocando evacuazioni negli insediamenti vicini. Gli abitanti delle piccole comunità di Anthoupoli, Filothei e Galini sono stati avvisati di lasciare al più presto le loro abitazioni.
- Le fiamme si sono avvicinate anche alle case di Oreokastro, spingendo le autorità greche a ordinarne l'evacuazione.
- Nel comune vicino a Salonicco si avverte chiaramente un forte odore di plastica bruciata. Le autorità hanno infatti raccomandato ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare gli spostamenti a causa della potenziale tossicità del fumo.
- Secondo i dati dei Vigili del fuoco, le operazioni antincendio vedono impegnati 154 uomini, supportati da 52 veicoli, due aerei antincendio e due elicotteri.
- Anche altre regioni della Grecia, tra cui Atene, l'Attica e l'isola di Creta, sono state poste in allerta arancione con un rischio di incendi "molto elevato" per questa domenica a causa delle alte temperature e dei forti venti.