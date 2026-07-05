Grecia, incendio vicino Salonicco: allerta anche a Creta e Atene

Le fiamme sono partite da un burrone in una zona montuosa a nord-ovest della città e stanno distruggendo l’area del comune di Oreokastro. Due fabbriche sono completamente bruciate e gli abitanti della zona sono stati invitati ad evacuare. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento: stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi "molto elevato" anche in altre regioni della Grecia