Un uomo ritenuto responsabile del rogo boschivo che sta devastando La Bisbal d'Empordà, nella provincia di Girona, è stato arrestato dalla polizia spagnola. Il Paese ha chiesto l’intervento dell’Esercito per le operazioni di spegnimento, rese più complicate dal vento e dalle alte temperature. Per gli investigatori, le fiamme sarebbero partite dalle scintille prodotte da una smerigliatrice utilizzata durante lavori di segnaletica stradale