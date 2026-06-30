Per via delle fiamme, la circolazione è stata temporaneamente sospesa tra Roma Tiburtina e Monterotondo. A causare l'incidente potrebbe essere stato un cumulo di rifuti e materiali tossici, che ha preso fuoco in prossimità dei binari

Sulla linea Orte - Fiumicino Aeroporto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Roma Tiburtina e Monterotondo per un incendio in prossimità dei binari. L'allarme è scattato intorno alle 14 in via Sestino, tra Fidene e Nuovo Salario. Non risultano esserci persone ferite o intossicate.

I vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre

A provocare l'incendio sarebbe stato un cumulo di rifiuti e materiali che avrebbe preso fuoco a ridosso dei binari. Le fiamme si sono poi diramate rapidamente per circa 100 metri, in prossimità della linea ferroviaria. La circolazione dei treni è quindi stata sospesa per consentire l'intervento dei vigili del Fuoco, sopraggiunti con tre squadre e il supporto di due presidi di coordinamento della Protezione Civile. La polizia locale ha poi disposto la chiusura di via Salaria all'altezza di Villa Spada. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, i pompieri procederanno infine con gli accertamenti necessari a stabilire le cause del rogo.