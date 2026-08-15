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Palermo, ragazzina di 13 anni cade dal nono piano e muore: indagini della polizia

Cronaca

Una ragazzina di 13 anni è morta questa mattina a Palermo dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Le indagini sono affidate alla polizia e alla scientifica

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Una ragazzina di 13 anni è morta questa mattina a Palermo dopo essere caduta dal nono piano di un edificio in via dei Nebrodi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarla.

Le indagini

Gli accertamenti sono condotti dalla polizia, con l'intervento della polizia scientifica sul luogo della caduta. Al momento non sono stati diffusi altri dettagli sulla vicenda.

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