La maggior parte delle vittime sono studenti. Le fiamme sono divampate in un centro di formazione nella città di Lucknow, nell'India settentrionale. Almeno due persone sono state state trasportate in ospedale in gravi condizioni: altri quattro feriti non sarebbero in pericolo di vita. Non sono ancora note le cause del rogo ma le autorità giunte hanno aperto un’indagine. Il primo ministro indiano Modi: "Sconvolto", e annuncia risarcimenti per le vittime

Sono almeno 15 le vittime di un incendio divampato questa mattina in India, nella città di Lucknow, nella parte settentrionale del Paese. Le fiamme hanno invaso un centro di formazione nella zona di Aliganj: stando a quanto riferito dalle autorità, le vittime sono per lo più studenti. Oltre ai morti, le autorità hanno soccorso due persone gravemente ferite e altre quattro che sarebbero in condizioni stabili. Secondo la polizia, nella struttura al momento dello scoppio dell’incendio si trovavano circa 21 studenti.

Indagini in corso

Il vice primo ministro dello Stato, Brajesh Pathak, ha reso noto che la scuola nella quale è esploso l’incendio è una scuola che forma gli studenti all’animazione digitale. Non sono ancora note le cause del rogo ma le autorità giunte sul posto hanno aperto un’indagine. Testimoni oculari hanno riferito ai media locali che diverse persone sono arrivate a saltare nel vuoto dall'edificio cercando di sfuggire al fuoco, che ha rapidamente avvolto la struttura. Secondo Pathak, la maggior parte dell'arredamento del centro era in legno, il che ha causato una densa umidità che ha completamente annullato la visibilità. In alcune ore i vigili del fuoco e le unità della National Disaster Response Force (NDRF) sono riuscite a domare le fiamme.