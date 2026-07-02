Un nuovo attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev nella notte, provocando diversi incendi e il ferimento di cinque persone, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Dublino, aveva anticipato ieri il rientro immediato nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo "su larga scala". "Sappiamo che Putin sta preparando questo massiccio attacco contro l'Ucraina da tempo", ha dichiarato in conferenza stampa in Irlanda, invitando i cittadini ucraini a "raddoppiare gli sforzi per proteggersi". Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito su Telegram che i bombardamenti hanno danneggiato un edificio nel centro cittadino che ospitava un'ambulanza: "Cinque operatori sanitari sono rimasti feriti nel quartiere di Shevchenkivskyi. Uno di loro, un paramedico, è in condizioni critiche". In un altro quartiere è andato a fuoco il tetto di un grattacielo residenziale, mentre in un ulteriore edificio di nove piani colpito dai raid alcune persone risultano intrappolate.