Migliaia di persone nei rifugi, almeno 10 morti e decine di feriti: è il bilancio del devastante attacco notturno su Kiev. I russi hanno lanciato droni e missili sulla capitale ucraina
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Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 10 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Zelensky a Dublino per una tappa che intreccia sostegno militare, sanzioni e prospettive europee per Kiev. Sul fronte delle sanzioni, Zelensky ha denunciato che alcune aziende europee continuano ad alimentare la macchina bellica russa, citando in particolare l'impianto irlandese Aughinish Alumina, controllato dalla russa Rusal: il premier ha risposto che l'indagine è in fase avanzata e che il dossier è seguito in stretto raccordo con la Commissione europea. Sullo sfondo, il retroscena rivelato dall'Ukrainska Pravda: nei giorni scorsi Zelensky avrebbe incontrato l'ex comandante in capo Valerii Zaluzhny, oggi ambasciatore a Londra, che gli ha comunicato l'intenzione di correre alle prossime presidenziali, possibili già in autunno se il presidente riterrà maturo il quadro per il voto. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
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Sale a 10 il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kiev
È salito a dieci il numero delle vittime del massiccio attacco russo che ha colpito Kiev nella notte. A darne notizia, secondo quanto riferisce l'agenzia Ukrinform, è stato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ci sono già 10 morti nella capitale", ha scritto il primo cittadino. Il bilancio provvisorio conta inoltre almeno 56 feriti, mentre danni sono stati registrati in una trentina di località all'interno dei distretti di Kiev.
Sale ad almeno 8 morti il bilancio dei raid russi su Kiev
Si aggrava il bilancio degli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev: le autorità locali parlano ora di almeno otto vittime, un dato che continua a crescere con il progredire delle operazioni di soccorso nella capitale ucraina.
Raid russi su Kiev, cinque feriti e incendi in città
Un nuovo attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev nella notte, provocando diversi incendi e il ferimento di cinque persone, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Dublino, aveva anticipato ieri il rientro immediato nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo "su larga scala". "Sappiamo che Putin sta preparando questo massiccio attacco contro l'Ucraina da tempo", ha dichiarato in conferenza stampa in Irlanda, invitando i cittadini ucraini a "raddoppiare gli sforzi per proteggersi". Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito su Telegram che i bombardamenti hanno danneggiato un edificio nel centro cittadino che ospitava un'ambulanza: "Cinque operatori sanitari sono rimasti feriti nel quartiere di Shevchenkivskyi. Uno di loro, un paramedico, è in condizioni critiche". In un altro quartiere è andato a fuoco il tetto di un grattacielo residenziale, mentre in un ulteriore edificio di nove piani colpito dai raid alcune persone risultano intrappolate.