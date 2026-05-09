Trump: “Ritiro delle truppe Usa dall’Italia? Ci sto ancora pensando”

"L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l'Italia, e così il mio Paese”, ha detto ancora Trump. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: "L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno". E ancora, Donald Trump non ha voluto commentare sulla lettera dall'Iran, che il tycoon attendeva la notte scorsa, con una risposta di Teheran alla proposta americana per porre fine alla guerra. Inoltre, interrogato sul perché abbia postato nei giorni scorsi su Truth un vecchio articolo di Matteo Salvini, il presidente ha risposto: “Perché lo ritenevo appropriato”.

Tajani: “Alleanza con gli Usa è indissolubile”

Dell’incontro di ieri e del rapporto tra Roma e Washington ha parlato in giornata anche il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani: “Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato. I rapporti transatlantici sono fondamentali e siccome siamo alleati leali e siamo amici, siamo sempre pronti ad avere un dialogo franco, come si fa tra persone leali e tra persone amiche. Quindi fermo restando la fondamentale importanza delle relazioni transatlantiche, l'indissolubile alleanza che c'è tra l'Italia e gli Stati Uniti, se ci sono delle cose che non condividiamo, le diciamo. Noi le abbiamo sempre dette. Questo perché siamo convinti, comunque, lo ripeto, l'Italia e l'Europa hanno bisogno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa. Questo è il quadro complessivo. L'incontro con Rubio è sempre stato positivo. Se ci sono delle cose che non condividiamo, le diciamo, sempre schiena dritta e testa alta". Sull’eventualità di un incontro a breve termine tra Giorgia Meloni e Donald Trump, Tajani ha chiarito che ieri nel corso dell’incontro con Rubio “non ne abbiamo parlato”.