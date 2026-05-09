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Politica

Rubio, Meloni e la difficoltà della diplomazia

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Getty

L’incontro con il segretario di Stato Usa ha ribadito, certo, che esiste ancora una relazione stretta tra Washington e Roma: un legame necessario ma dalla parte americana è evidente la volontà di allentarlo per scioglierlo il prima possibile

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