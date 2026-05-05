Cinco de Mayo 2026, i festeggiamenti in Messico e nel mondo. FOTO

Il Cinco de Mayo celebra la vittoria del Messico sulle truppe francesi nella battaglia di Puebla del 1862. La ricorrenza è festeggiata in tutto il Messico e negli Stati Uniti con eventi, sfilate e rievocazioni storiche
- Come ogni anno, il 5 maggio, in Messico e negli Stati Uniti si celebra il Cinco de Mayo, una festività molto sentita che richiama i valori di democrazia e libertà. In foto: le celebrazioni durante l’evento annuale del Cinco de Mayo a Plaza Mexico, a Lynwood (California)
- La ricorrenza nasce per commemorare la vittoria dei messicani sulle truppe francesi nella battaglia di Puebla, risalente al 5 maggio 1862.
- Oggi il Cinco de Mayo è considerato una delle celebrazioni più rappresentative dell’orgoglio messicano.
- Viene festeggiato in tutto il Messico e negli Stati Uniti, ma è nella città di Puebla, in Messico, che si svolgono le celebrazioni più significative, con sfilate e rievocazioni storiche della battaglia.
- Le origini del Cinco de Mayo risalgono al 17 luglio 1861, quando il presidente messicano Benito Juárez decise di sospendere il pagamento degli interessi verso l’estero. Questa scelta provocò la reazione di Francia, Spagna e Regno Unito, che firmarono il trattato di Londra per ottenere il rimborso dei debiti.
- Dopo aver raggiunto Veracruz e obbligato Juárez al ritiro, l'esercito francese, intenzionato a marciare verso Città del Messico, incontrò una forte resistenza nella città di Puebla.
- Nonostante il numero nettamente superiore di uomini e le truppe più organizzate, i francesi furono sconfitti nella cosiddetta battaglia di Puebla, divenuta un simbolo della resistenza messicana.
- Oggi, negli Stati Uniti, questa ricorrenza si è trasformata in una grande celebrazione della cultura messicano-americana, con musica, danze, gastronomia e sfilate che animano le comunità da costa a costa. (In foto: un’esibizione alla parata del Cinco de Mayo a Saint Paul).
- In foto: una donna indossa un cappello decorato durante la parata del Cinco de Mayo a Saint Paul.
- La folla partecipa alla parata del Cinco de Mayo a Saint Paul il 2 maggio 2026. La comunità latina dell’area di Minneapolis-Saint Paul ha celebrato la ricorrenza con eventi e manifestazioni legate alla cultura e alle tradizioni messicane.