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Cinco de Mayo 2026, i festeggiamenti in Messico e nel mondo. FOTO

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©Getty

Il Cinco de Mayo celebra la vittoria del Messico sulle truppe francesi nella battaglia di Puebla del 1862. La ricorrenza è festeggiata in tutto il Messico e negli Stati Uniti con eventi, sfilate e rievocazioni storiche

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Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

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Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile...

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Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

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