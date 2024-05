Cinco de Mayo, i festeggiamenti in Messico e negli Usa

La festività, molto sentita dalla popolazione, celebra l'orgoglio messicano. Nata per commemorare la vittoria dei messicani sulle truppe francesi nella battaglia di Puebla il 5 maggio 1862, la ricorrenza oggi si festeggia in tutto il Paese - negli Usa e in particolar modo nella città di Puebla - con una serie di sfilate e rievocazioni storiche della battaglia

Come ogni anno, il 5 maggio, in Messico e negli Stati Uniti si celebra il Cinco de mayo, una festività molto sentita dalla popolazione che esalta la democrazia e la libertà. Originariamente, infatti, nasceva per commemorare la vittoria dei messicani sulle truppe francesi nella battaglia di Puebla, risalente al 5 maggio 1862. Oggi la ricorrenza, considerata una delle celebrazioni più significative dell'orgoglio messicano, si festeggia in tutto il Paese, negli Usa e in particolar modo nella città di Puebla, con una serie di sfilate e rievocazioni storiche della battaglia.