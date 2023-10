Día de los Muertos, la parata messicana a Milano

El Día de los Muertos è una celebrazione di lunga data che ha origini precolombiane. È vissuto come un momento di festa in cui celebrare la vita e i defunti che ritornano tra i vivi. "I morti per i messicani sono semplicementi passati a un altro piano spirituale, ma rimangono vivi. In questa giornata noi non piangiamo i morti, ma celebriamo la vita", spiega Maria De Los Angeles Arriola Aguirre, console generale del Messico a Milano. "Ricordare i defunti e avere una festa dedicata a loro è molto importante", ha aggiunto.

Altar de muertos

È uno degli elementi fondamentali di questa festività e si costruisce con diversi oggetti per facilitare il ritorno dei defunti alla vita terrena. Si crede, infatti, che in questi giorni i propri cari tornino per festeggiare e reincontrarsi con i vivi. Sull'altare non può mancare il fiore del cempasúchil, conosciuto anche come Garofano d’India, dal caratteristico colore arancione e considerato per l'appunto il fiore dei morti. Sono sempre presenti anche fotografie della persona per cui si allestisce l'altare, teschi di zucchero e immagini della Catrina. Per aiutare il defunto nel suo cammino vengono lasciati anche acqua per dissetarlo, e candele per iluminare il percorso. Si è soliti lasciare sull'altare anche il cibo e la musica prediletta dei morti e la croce di Cristo. Queste ofrendas vengono disposte nella propria casa, in ufficio e nei cimiteri.