L’incendio è stato risolto in tempi molto brevi e la USS Ford è tornata rapidamente in servizio. Ma, come sottolineano sia la Cnn che l’Abc, i ritmi da record stanno avendo un impatto pesante sui marinai a bordo. Il senatore della Virginia, Tim Kaine, ha affermato che l’equipaggio “dovrebbe essere a casa con i loro cari, non mandato in giro per il mondo da un Presidente che si comporta come se le forze armate statunitensi fossero la sua guardia del corpo".

A dare supporto all'equipaggio sulla nave c'è anche una Labrador retriever di nome Sage che presta servizio come cane da terapia. Sage, che ha il grado di capitano, è "addestrata a segnalare l'ansia, ridurre lo stress e interrompere i comportamenti dannosi", ha affermato, come scrive la Cnn, Tara Fisher, portavoce di Mutts with a Mission, un'organizzazione no-profit che mette in contatto cani appositamente addestrati come Sage con personale militare e delle forze dell'ordine.