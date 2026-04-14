Venerdì 17 si terrà a Parigi una videoconferenza, capitanata da Francia e Regno Unito, che metterà insieme un gruppo di "Paesi non belligeranti" per favorire la ripresa del traffico commerciale nello Stretto, ha annunciato l'Eliseo. La testata americana precisa che l'iniziativa potrebbe prendere forma soltanto dopo la fine del conflitto e non sarebbe sotto il comando americano. Tre le fasi previste: evacuazione delle navi bloccate, bonifica delle mine e successivo pattugliamento con scorte militari ascolta articolo

L’Europa si sta preparando a un piano per favorire la libera circolazione marittima attraverso lo Stretto di Hormuz, che potrebbe non coinvolgere gli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal, che parla di una coalizione tra Stati del Vecchio Continente capitanata da Regno Unito e Francia. Secondo le fonti citate dalla testata americana, il progetto entrerebbe però in vigore soltanto quando la guerra sarà terminata. L’iniziativa prevederebbe una missione difensiva in tre fasi: evacuazione delle navi bloccate, bonifica delle mine e successivo pattugliamento con scorte militari (GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

A Parigi conferenza dei "Paesi non belligeranti" per Hormuz La notizia arriva a poche ore dall’annuncio dell’Eliseo di una videoconferenza fra Paesi “non belligeranti” che si terrà a Parigi venerdì 17 aprile. Resterebbero quindi esclusi non solo gli Stati Uniti, ma anche Israele e Iran e, come scrive il Wsj, non sarebbe sotto comando americano. L’obiettivo è favorire la ripresa del traffico commerciale nello Stretto, da cui passa circa un quinto della produzione mondiale di petrolio e di gas naturale liquefatto. Il piano potrebbe coinvolgere anche la Germania, finora riluttante a operazioni militari all’estero, ma dotata di importanti capacità, in particolare nel campo dello sminamento. Il nodo della partecipazione degli Usa Restano tuttavia divergenze tra gli alleati europei. Parigi ritiene che l’assenza degli Stati Uniti renderebbe la missione più accettabile per Teheran, mentre Londra teme ripercussioni nei rapporti con la Casa Bianca. Vedi anche Iran, perché sarà difficile rimuovere le mine dallo Stretto di Hormuz