Il presidente torna a parlare agli americani. Alle 19 ora italiana il tycoon terrà "una conferenza stampa, insieme ai vertici militari, nello Studio Ovale", sulla delicata missione che ha portato al salvataggio dei due uomini a bordo dell'F-15E abbattuto venerdì in Iran
Mentre la situazione dello Stretto di Hormuz e, più in generale, del conflitto in Medio Oriente, è sempre più incerta, il presidente Donald Trump oggi torna a parlare agli americani. Alle 13 locali (cioè alle 19 in Italia, ndr), il tycoon terrà "una conferenza stampa, insieme ai vertici militari, nello Studio Ovale", dedicata alla delicata missione che ha portato al salvataggio dei due uomini a bordo dell'F-15E abbattuto venerdì in Iran (TUTTE LE NEWS SULLA GUERRA IN DIRETTA).
Il salvataggio raccontato da Trump su Truth
"Abbiamo tratto in salvo, dalle profondità delle montagne dell'Iran, un membro dell'equipaggio/ufficiale di un F-15, rimasto gravemente ferito e dimostratosi davvero coraggioso. Le forze armate iraniane lo stavano cercando intensamente e in gran numero, stringendo il cerchio attorno a lui. Si tratta di un colonnello di alto prestigio", aveva scritto ieri Trump, in un post su Truth. "Questa seconda incursione", aveva chiarito, "ha fatto seguito alla prima, nel corso della quale avevamo tratto in salvo il pilota in pieno giorno - circostanza anch'essa insolita - trascorrendo ben sette ore nei cieli dell'Iran. Una dimostrazione INCREDIBILE di coraggio e abilità da parte di tutti".
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La mediazione
Intanto, come scrive Axios, secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali starebbero discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. Le fonti, ad ogni modo, affermano che le possibilità di raggiungere un accordo parziale nelle prossime 48 ore sono scarse.
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A oltre un mese dall’inizio del conflitto in Medio Oriente sono diversi gli effetti globali prodotti sulla quotidianità dei consumatori, dai rincari dei carburanti agli effetti dell’inflazione. Anche a livello politico si notano le conseguenze, come dimostra la posizione della Spagna, fortemente critica nei confronti di Washington. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 31 marzo 2026