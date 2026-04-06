Mentre la situazione dello Stretto di Hormuz e, più in generale, del conflitto in Medio Oriente, è sempre più incerta, il presidente Donald Trump oggi torna a parlare agli americani. Alle 13 locali (cioè alle 19 in Italia, ndr), il tycoon terrà "una conferenza stampa, insieme ai vertici militari, nello Studio Ovale", dedicata alla delicata missione che ha portato al salvataggio dei due uomini a bordo dell'F-15E abbattuto venerdì in Iran ( TUTTE LE NEWS SULLA GUERRA IN DIRETTA ).

Il salvataggio raccontato da Trump su Truth

"Abbiamo tratto in salvo, dalle profondità delle montagne dell'Iran, un membro dell'equipaggio/ufficiale di un F-15, rimasto gravemente ferito e dimostratosi davvero coraggioso. Le forze armate iraniane lo stavano cercando intensamente e in gran numero, stringendo il cerchio attorno a lui. Si tratta di un colonnello di alto prestigio", aveva scritto ieri Trump, in un post su Truth. "Questa seconda incursione", aveva chiarito, "ha fatto seguito alla prima, nel corso della quale avevamo tratto in salvo il pilota in pieno giorno - circostanza anch'essa insolita - trascorrendo ben sette ore nei cieli dell'Iran. Una dimostrazione INCREDIBILE di coraggio e abilità da parte di tutti".