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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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G7, Rubio: "L'operazione in Iran si concluderà in alcune settimane, non mesi"

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©Getty

Lo riporta l'agenzia Reuters, secondo cui lo stesso Rubio non avrebbe chiesto ai rappresentanti degli altri membri di contribuire subito con la presenza di navi per liberare lo Stretto di Hormuz, ma piuttosto ha chiesto loro di prepararsi per intervenire dopo la fine del conflitto

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Durante il secondo giorno del vertice del G7 dei ministri degli Esteri in Francia, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato, ai suoi omologhi, che la guerra militare israelo-americana contro l'Iran dovrebbe concludersi nel giro di poche settimane e non certo di mesi. Lo riporta l'agenzia Reuters, secondo cui lo stesso Rubio non avrebbe chiesto ai rappresentanti degli altri membri (oltre a Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone, insieme all'Unione Europea) di contribuire subito con la presenza di navi per liberare lo Stretto di Hormuz, ma piuttosto avrebbe chiesto loro di prepararsi per un ruolo significativo una volta terminato il conflitto.

La richiesta di cessazione immediata degli attacchi contro i civili 

Sempre nell'ambito dell'incontro, i ministri degli Esteri del G7 hanno chiesto la cessazione immediata degli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili nella guerra in Iran. E' quanto emerso in  una dichiarazione congiunta concordata nella quale i ministri coinvolti hanno sottolineato l'importanza di minimizzare l'impatto del conflitto sui partner regionali, sulle popolazioni civili e sulle infrastrutture critiche. "Ci siamo concentrati sul valore di diverse partnership, del coordinamento e del sostegno alle iniziative, anche per mitigare gli shock economici globali come le interruzioni delle catene di approvvigionamento economiche, energetiche, dei fertilizzanti e commerciali, che hanno un impatto diretto sui nostri cittadini", è emerso nella nota. I ministri, inoltre, hanno voluto ribadire la necessità di ripristinare la libertà di navigazione sicura e senza pedaggi proprio nello Stretto di Hormuz.

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