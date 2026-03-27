Iran, Pasdaran: "Reazioni drastiche contro tentativi di passare Hormuz"

I guardiani della rivoluzione confermano la chiusura del passaggio in entrata e in uscita. Fermate tre navi nella mattina del 27 marzo ascolta articolo

Da Hormuz non si passa. Ad affermarlo sono i Guardiani della Rivoluzione, che hanno comunicato la volontà di proseguire nel blocco al passaggio di navi nel braccio di mare che dà accesso al Golfo Persico, snodo fondamentale per il commercio di petrolio. "Lo stretto di Hormuz è chiuso ed ogni tentativo di attraversarlo causerà reazioni drastiche”, hanno detto i Pasdaran.

Tre navi container fermate il 27 marzo Secondo media iraniani, nella mattina del 27 marzo tre navi container di diverse nazionalità che volevano attraversare lo Stretto sono state respinte dai pasdaran iraniani. La chiusura di Hormuz sta causando un aumento globale dei prezzi dell’energia. Al momento oltre 3000 navi sono bloccate in attesa di poter passare da Hormuz.

Trump estende la deadline dell'ultimatum Nella giornata di giovedì, il presidente statunitense Donald Trump aveva affermato l’intenzione di estendere la deadline del suo ultimatum all’Iran per la riapertura dello Stretto. Trump aveva minacciato Teheran di distruggere i suoi Impianti energetici in caso di mancata riapertura.