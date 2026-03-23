Usa, scontro tra aereo e camion: chiuso il LaGuardia. Nbc: “Due morti”

Scontro in pista tra un aereo Air Canada e un camion all’aeroporto LaGuardia di New York, che è stato chiuso secondo le procedure d’emergenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 di ieri ora locale a New York (le 5:30 in Italia). Dall’audio della torre di controllo emerge che al camion era stato dato il permesso di attraversare la pista, poi revocato troppo tardi. Secondo quanto riportato da Nbc, il pilota e il copilota del volo sono morti