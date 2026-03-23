Usa, scontro tra aereo e camion: chiuso il LaGuardia. Nbc: “Due morti”
Scontro in pista tra un aereo Air Canada e un camion all’aeroporto LaGuardia di New York, che è stato chiuso secondo le procedure d’emergenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 di ieri ora locale a New York (le 5:30 in Italia). Dall’audio della torre di controllo emerge che al camion era stato dato il permesso di attraversare la pista, poi revocato troppo tardi. Secondo quanto riportato da Nbc, il pilota e il copilota del volo sono morti
- L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a uno scontro in pista tra un aereo e un veicolo. Lo riportano i media americani. Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di New York, si è trattato dell’impatto tra un aereo Air Canada e un mezzo dell’autorità portuale su una pista dello scalo. Secondo quanto riportato da Nbc, il pilota e il copilota del volo sono morti.
- Secondo i video e l’audio del Federal Aviation Administration, l’aereo si è scontrato poco dopo l’atterraggio con un camion su una pista dello scalo intorno alle 23:30 di ieri ora locale (le 5:30 in Italia), riportando danni.
- L’Agenzia di sicurezza del voli ha subito chiuso lo scalo secondo le procedure d’emergenza. Il volo Air Canada 8646 era operato dal vettore regionale Jazz, secondo il sito di tracciamento dei voli FlightRadar24, riporta la Cnn.
- L'audio del controllo del traffico aereo cattura i momenti che hanno preceduto lo scontro fra l'aereo e il veicolo. Nella registrazione, un controllore del traffico aereo concede il permesso a un camion di attraversare una pista.
- Pochi secondi dopo, il controllore ordina urgentemente al camion di fermarsi, ma evidentemente è troppo tardi perché immediatamente segnala l'incidente.
- Sarebbero quattro le persone rimaste ferite nello scontro. Lo riferiscono due fonti a conoscenza dei fatti citate dalla Nbc, spiegando che il pilota e il copilota a bordo dell'aereo di linea sono rimasti gravemente feriti nella collisione. Secondo quanto riferito, un sergente e un agente del dipartimento di polizia dell'Autorità Portuale hanno riportato fratture agli arti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili.
- LaGuardia aveva già subito disagi ai voli a causa del maltempo, ha dichiarato l'aeroporto ieri sera su X. I passeggeri dovevano inoltre attendere più a lungo per i controlli di sicurezza a causa di "problemi di personale" dovuti alla mancanza di finanziamenti federali, aveva dichiarato la scorsa settimana.