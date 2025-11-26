Incidente all'aeroporto di Vilnius: aereo esce di pista

Un aereo passeggeri della compagnia aerea polacca LOT è uscito di strada dalla pista di rullaggio dell'aeroporto lituano di Vilnius dopo essere arrivato da Varsavia, bloccando tutto il traffico, ha affermato il gestore dell'aeroporto.
